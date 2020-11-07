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В Минске бойцы ОМОНа задержали несколько десятков врачей, которые собирались на марш медиков
Источник материала: Партизан
В Минске около двух-трех десятков человек задержаны омоновцами на акции «Марш медиков».
Участники митинга пытались собраться у первой клинической больницы Минска, рядом с проспектом Независимости, пишет
После того, как в этом месте протестующих стало около 50 человек, силовики начали задержания. Медработников за руки отвели в бусы:
На этих бусах врачей доставили на парковку у Академии наук, где пересадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении:
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В Минске около двух-трех десятков человек задержаны омоновцами на акции «Марш медиков».
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