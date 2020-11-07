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Атомные киловатт-часы: АЭС в Беларуси наращивает мощность
07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первые киловатт-часы Белорусской атомной станции в энергосистеме страны: под Островцом начинает работать первый энергоблок новой АЭС. Сегодня состоится энергетический пуск, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
В центре управления
Пуск энергоблока – дело не одного дня. Ядерное топливо загрузили еще в августе. Для атомщиков это важный этап. Как только тепловыделяющую сборку с ураном опускают в реактор, станция получает статус ядерной энергетической установки. Это значит, что строительные, монтажные и пусконаладочные работы на первом энергоблоке закончены. Он готов к эксплуатации.
«Сама станция – результат совместной работы. Белорусские организации выполнили 70% строительных работ. Соотношение персонала было 2:1 в пользу белорусских работников. Потом, когда нужно было выполнять пусконаладочные, монтажные работы, это соотношение потихоньку менялось», – рассказал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.
В одном реакторе более 160 тепловыделяющих сборок с ураном. Вес одной – полтонны. Прежде чем запустить их, специалисты проводят десятки испытаний. Затем выводят реактор на так называемый минимально-контролируемый уровень мощности. Белорусский атом начинает работать.
Мощности ядерной установки постепенно будут наращивать, пока не выйдут на максимальные параметры. Первый энергоблок уже включили в энергосистему страны.
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Мощность ядерной установки постепенно будут наращивать, пока она не выйдет на максимальные параметры. Первый энергоблок уже включен в энергосистему страны.
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