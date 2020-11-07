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Atomic Club. Кто из соседей Беларуси имеет атомные станции
Источник материала: Навiны
7 ноября Беларусь официально запустила свою атомную станцию. Naviny.by изучили, сколько АЭС имеют соседние государства, какие из этих станций расположены ближе к нам и как долго будут еще работать.
Польша
В Польше нет работающих АЭС. Но есть одна атомная станция, которая осталась недостроенной с советских времен. Она называется «Жарновец» и находится в 50 километрах от Гданьска — крупного морского порта и туристического центра, где проживает около 470 тысяч человек.
Вместе с тем Польша, руководствуясь соображениями энергобезопасности и экологии, намерена построить атомную станцию. Сейчас страна добывает электроэнергию главным образом из угля с высоким содержанием углерода.
По расчетам правительства, доля ядерной энергетики составит пятую часть в энергобалансе страны.
В разных частях Польши будут построены 6 реакторов, которые дадут 6–9 гигаватт электроэнергии. Для сравнения: электрическая мощность БелАЭС составит 2,4 гигаватта.
Запуск первой АЭС в Польше намечен на 2033 год. Возведут ее на берегу Балтийского моря — сейчас специалисты изучают две площадки к западу от Гданьска.
Партнером по сделке выступит США, а стоимость проекта составит 25-30 млрд долларов.
Литва
У Литвы была одна атомная станция, построенная во времена СССР. Игналинская АЭС расположена возле города Висагинас в 15 километрах от границы с Беларусью.
Эта станция, которая имела два блока общей мощностью 2,7 гигаватта, обеспечивала 75% потребностей страны в электроэнергии.
Игналинская АЭС проработала 26 лет и в 2009 году была закрыта по требованию Евросоюза.
В дальнейшем Литва, Латвия и Эстония планировали с помощью японских специалистов построить рядом с закрытой АЭС новую станцию. Однако эти планы остались на бумаге.
Проблема закрытия старой станции и открытия новой АЭС остается актуальной для литовского общества. В Литве даже проводился референдум с тем, чтобы продлить работу АЭС.
После того, как станция остановилась, цены на электроэнергию в стране выросли сразу на 30–40%. Это стало плохой новостью не только для граждан, но и для предприятий Литвы. Само закрытие АЭС стоило около миллиарда евро. Правительство страны до сих пор не может найти финансирование для демонтажа станции.
Весной 2019 года стало известно о планах Литвы
Могильник может вместить до 70 тысяч кубометров отходов. Они будут складироваться здесь до 2038 года, когда Игналинская АЭС окончательно перестанет функционировать.
Латвия
Страна не имеет действующих АЭС. Однако в городке Саласпилс, который расположен в 18 километрах от Риги, долгое время работал атомный реактор.
Этот реактор был построен в 1961 году и вырабатывал не электроэнергию, а сильное излучение.
Латвийские ученые-физики использовали это излучение для различных опытов. Например, облучали семена перед посевом — у сахарной свеклы это давало прирост урожая на 20%.
Достижения этого научного коллектива, который насчитывал 250 человек, получили широкую известность во всем мире.
В 1998 году проект в Саласпилсе был остановлен из-за больших расходов на его содержание.
При вступлении в Евросоюз Латвия обещала демонтировать реактор. Однако это до сих пор не сделано, несмотря на финансирование в размере свыше 8,5 млн евро.
Как
При этом на безопасное содержание Саласпилсского атомного реактора каждый год выделяется 150 тысяч евро.
Еще одна проблема для Латвии — утилизация собственных радиоактивных отходов. Могильники госпредприятия Radons, что неподалеку от Балдоне в Рижском районе, были заполнены еще в советские времена, а новые хранилища в стране не строятся.
Россия
Россия занимает второе место среди стран Европы по мощности атомной генерации. В стране сейчас работает 11 АЭС, которые вырабатывают свыше 30 гигаватт электроэнергии.
Россия не только строит АЭС и добывает ядерное топливо у себя. Она заключила контракты в сфере атомной энергетики более чем с 20 странами, включая Китай и Индию. Россия также стремится разрабатывать урановые месторождения в других государствах, например, в Монголии.
Помимо экспорта технологий и ядерного топлива, Россия еще и строит в других странах исследовательские центры и реакторы.
Ближайшая к нам российская атомная станция расположена возле города Десногорск, что на юге Смоленской области. Это примерно 107 километров от государственной границы Беларуси с Россией.
Смоленскую АЭС ввели в эксплуатацию в 1982 году. Станция имеет три энергоблока общей мощностью три гигаватта. За показаниями ее датчиков можно наблюдать
Примерно через 10 лет эту атомную станцию закроют. Чтобы заместить ее мощности, сейчас россияне проектируют Смоленскую АЭС-2. Новая станция тоже будет построена под Десногорском, а запуск ее первого блока запланирован на 2024 год.
Украина
К моменту аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года Украина эксплуатировала 10 энергоблоков, восемь из которых имели общую мощность в 8 гигаватт. После катастрофы страна за четыре года построила еще шесть атомных энергоблоков по тысяче мегаватт каждый.
Сейчас в Украине работает четыре АЭС суммарной мощностью свыше 13,8 гигаватта. Благодаря этим станциям Украина вырабатывает до 60% необходимой электроэнергии.
Ближе всех к границе с Беларусью находится
В январе 2019 года на станции
Планируется, что Ровенская АЭС будет работать до конца 2037 года.
Отметим, что Украина постепенно выводит из эксплуатации АЭС, чтобы снизить свою зависимость от России в поставках ядерного топлива. С этой целью страна обратилась к американской компании Westinghouse.
«Росатом»
К тому же россияне вывозят отработанное топливо с территории Украины, а американцы сделать этого не могут. Взамен Westinghouse предлагает Украине построить хранилище ядерных отходов. Цена вопроса — 1,4 млрд долларов.
Пока политики и ученые договариваются между собой, с 1 августа электроэнергия для жителей Украины существенно
В результате роста тарифов украинская электроэнергия стала самой дорогой в Европе, о чем свидетельствуют данные отчета Еврокомиссии.
На сегодня 33 страны имеют действующие атомные электростанции — Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Иран, Испания, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, ЮАР и Япония.
Ведут строительство и готовятся вступить в атомный клуб Бангладеш и Турция.
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Беларусь стала 33-м государством, где сегодня имеются действующие АЭС.
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