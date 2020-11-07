Atomic Club. Кто из соседей Беларуси имеет атомные станции

7 ноября Беларусь официально запустила свою атомную станцию. Naviny.by изучили, сколько АЭС имеют соседние государства, какие из этих станций расположены ближе к нам и как долго будут еще работать.

Польша

В Польше нет работающих АЭС. Но есть одна атомная станция, которая осталась недостроенной с советских времен. Она называется «Жарновец» и находится в 50 километрах от Гданьска — крупного морского порта и туристического центра, где проживает около 470 тысяч человек.



Фото smartage.pl

Вместе с тем Польша, руководствуясь соображениями энергобезопасности и экологии, намерена построить атомную станцию. Сейчас страна добывает электроэнергию главным образом из угля с высоким содержанием углерода.

По расчетам правительства, доля ядерной энергетики составит пятую часть в энергобалансе страны.

В разных частях Польши будут построены 6 реакторов, которые дадут 6–9 гигаватт электроэнергии. Для сравнения: электрическая мощность БелАЭС составит 2,4 гигаватта.

Запуск первой АЭС в Польше намечен на 2033 год. Возведут ее на берегу Балтийского моря — сейчас специалисты изучают две площадки к западу от Гданьска.

Партнером по сделке выступит США, а стоимость проекта составит 25-30 млрд долларов.

Литва

У Литвы была одна атомная станция, построенная во времена СССР. Игналинская АЭС расположена возле города Висагинас в 15 километрах от границы с Беларусью.



Фото baltnews.lt

Эта станция, которая имела два блока общей мощностью 2,7 гигаватта, обеспечивала 75% потребностей страны в электроэнергии.

Игналинская АЭС проработала 26 лет и в 2009 году была закрыта по требованию Евросоюза.

В дальнейшем Литва, Латвия и Эстония планировали с помощью японских специалистов построить рядом с закрытой АЭС новую станцию. Однако эти планы остались на бумаге.

Проблема закрытия старой станции и открытия новой АЭС остается актуальной для литовского общества. В Литве даже проводился референдум с тем, чтобы продлить работу АЭС.

После того, как станция остановилась, цены на электроэнергию в стране выросли сразу на 30–40%. Это стало плохой новостью не только для граждан, но и для предприятий Литвы. Само закрытие АЭС стоило около миллиарда евро. Правительство страны до сих пор не может найти финансирование для демонтажа станции.

Весной 2019 года стало известно о планах Литвы построить могильник радиоактивных отходов. Его строительство уже ведется в деревне Стабатишке, которая находится в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Могильник может вместить до 70 тысяч кубометров отходов. Они будут складироваться здесь до 2038 года, когда Игналинская АЭС окончательно перестанет функционировать.

Латвия

Страна не имеет действующих АЭС. Однако в городке Саласпилс, который расположен в 18 километрах от Риги, долгое время работал атомный реактор.

Этот реактор был построен в 1961 году и вырабатывал не электроэнергию, а сильное излучение.



Фото baltnews.com

Латвийские ученые-физики использовали это излучение для различных опытов. Например, облучали семена перед посевом — у сахарной свеклы это давало прирост урожая на 20%.

Достижения этого научного коллектива, который насчитывал 250 человек, получили широкую известность во всем мире.

В 1998 году проект в Саласпилсе был остановлен из-за больших расходов на его содержание.

При вступлении в Евросоюз Латвия обещала демонтировать реактор. Однако это до сих пор не сделано, несмотря на финансирование в размере свыше 8,5 млн евро.

Как отмечают местные издания, дело даже не в деньгах, а в том, что для выполнения этих работ не хватает специалистов.

При этом на безопасное содержание Саласпилсского атомного реактора каждый год выделяется 150 тысяч евро.

Еще одна проблема для Латвии — утилизация собственных радиоактивных отходов. Могильники госпредприятия Radons, что неподалеку от Балдоне в Рижском районе, были заполнены еще в советские времена, а новые хранилища в стране не строятся.

Россия

Россия занимает второе место среди стран Европы по мощности атомной генерации. В стране сейчас работает 11 АЭС, которые вырабатывают свыше 30 гигаватт электроэнергии.



Смоленская АЭС. Фото SoftED / Panoramio

Россия не только строит АЭС и добывает ядерное топливо у себя. Она заключила контракты в сфере атомной энергетики более чем с 20 странами, включая Китай и Индию. Россия также стремится разрабатывать урановые месторождения в других государствах, например, в Монголии.

Помимо экспорта технологий и ядерного топлива, Россия еще и строит в других странах исследовательские центры и реакторы.

Ближайшая к нам российская атомная станция расположена возле города Десногорск, что на юге Смоленской области. Это примерно 107 километров от государственной границы Беларуси с Россией.

Смоленскую АЭС ввели в эксплуатацию в 1982 году. Станция имеет три энергоблока общей мощностью три гигаватта. За показаниями ее датчиков можно наблюдать онлайн .

Примерно через 10 лет эту атомную станцию закроют. Чтобы заместить ее мощности, сейчас россияне проектируют Смоленскую АЭС-2. Новая станция тоже будет построена под Десногорском, а запуск ее первого блока запланирован на 2024 год.

Украина

К моменту аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года Украина эксплуатировала 10 энергоблоков, восемь из которых имели общую мощность в 8 гигаватт. После катастрофы страна за четыре года построила еще шесть атомных энергоблоков по тысяче мегаватт каждый.



Ровенская АЭС. Фото companion.ua

Сейчас в Украине работает четыре АЭС суммарной мощностью свыше 13,8 гигаватта. Благодаря этим станциям Украина вырабатывает до 60% необходимой электроэнергии.

Ближе всех к границе с Беларусью находится Ровенская АЭС , чья мощность превышает 2,8 гигаватта. Станция расположена в городе Вараш, который находится в 70 километрах от белорусско-украинской границы.

В январе 2019 года на станции случилась авария — из-за неполадок пришлось отключать третий энергоблок.

Планируется, что Ровенская АЭС будет работать до конца 2037 года.

Отметим, что Украина постепенно выводит из эксплуатации АЭС, чтобы снизить свою зависимость от России в поставках ядерного топлива. С этой целью страна обратилась к американской компании Westinghouse.

«Росатом» отмечает , что его ядерное топливо стоит гораздо дешевле, а сам уран имеет более высокое обогащение, чем американский.

К тому же россияне вывозят отработанное топливо с территории Украины, а американцы сделать этого не могут. Взамен Westinghouse предлагает Украине построить хранилище ядерных отходов. Цена вопроса — 1,4 млрд долларов.

Пока политики и ученые договариваются между собой, с 1 августа электроэнергия для жителей Украины существенно подорожала — почти на 56%. Цена электроэнергии растет и для бизнеса, что в том числе приводит к удорожанию продуктов.

В результате роста тарифов украинская электроэнергия стала самой дорогой в Европе, о чем свидетельствуют данные отчета Еврокомиссии.

На сегодня 33 страны имеют действующие атомные электростанции — Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Иран, Испания, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

Ведут строительство и готовятся вступить в атомный клуб Бангладеш и Турция.