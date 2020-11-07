Стоматолог объясняет, как избежать кариеса между зубами и под пломбами

Источник материала: Tut.by

Почему на зубах белые пятнышки и черный налет? На вопросы читателей TUT.BY и портала Здоровые люди (24health.by) отвечает заведующая кафедрой стоматологии детского возраста БГМУ, д.м.н., профессор Наталья Шаковец.



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Черный налет, белые пятнышки и желтый цвет зубов

У меня разнополая двойня, 9 лет, доношенные, врожденных заболеваний нет. Начиная с 5 лет посещаем стоматолога каждые 3 месяца. На каждом приеме обнаруживаются по 2−5 новых дырок. Уже с пломбами и постоянные шестерки. Чистим 2 раза в день пастами с аминофторидом от 900ppm, перед сном — нитью. Сладости разрешаю только утром и вечером, т. е. непосредственно перед чисткой зубов. Также эмаль неоднородно окрашена, есть белые пятнышки. Кроме этого, у дочери кровоточат десны при чистке щеткой и нитью, они как будто рыхлые. Хотелось бы услышать комментарий и советы профессионала.

— Такой быстрый прирост кариеса нельзя объяснить только лишь процессами, протекающими в полости рта. Это указывает на возможные соматические нарушения. Можно предположить, что на двойняшек просто «не хватило» необходимого количества кальция, фосфатов, фторидов для формирования кариесустойчивой эмали.

Пасты с аминофторидом от 900ppm недостаточно. Дети с 6 лет должны чистить зубы пастой с содержанием 1450 ppm фторида. То есть можно пользоваться одной «взрослой» пастой всем членам семьи. Чистка с использованием нити — абсолютно правильно.

По поводу белых пятнышек на эмали рекомендую обратиться к стоматологу. Они могут быть проявлением гипоплазии — нарушения построения эмали из-за нехватки минералов в период внутриутробного развития ребенка.

Или же это может быть флюороз — некариозное поражение зубной эмали из-за избыточного количества поступающего в организм фторида. Как правило, это связано с местом проживания, например избытком фторида в воде в данной местности.

Белые пятна могут быть начальным кариесом. Его можно предотвратить.

У детей в возрасте 9 лет гингивит (кровоточивость десен) может быть связан с недостаточной гигиеной полости рта. Если зубной налет сохраняется в придесневой области, он раздражает десну и вызывает кровоточивость. Часто в таких случаях люди начинают чистить зубы более щадяще, думая, что раздражение десны вызывает щетка. И получается, налет накапливается еще больше. Пока зубы не будут идеально чистыми, эта кровоточивость не прекратится. Чтобы проверить степень чистоты зубов, можно окунуть ватную палочку в краситель (фуксин, йодинол) и провести по зубам после чистки. Если происходит окрашивание, значит, налет остался и нужно дочистить зубы. Также можно использовать ополаскиватели для индикации зубного налета.

В 12−13 лет кровоточивость десен часто связана с гормональной перестройкой организма.

— Может ли желтоватый цвет зубов указывать на недостаток чего-либо в организме? Дочери 8 лет, зубы чистим утром и вечером с младенчества, стоматолога посещаем регулярно. Молочные зубы белые и ровные, а постоянные — желтее на несколько тонов. У другой дочери постоянные зубы белые и ровные. С чем это связано?

— Временные зубы называют молочными не потому, что они прорезываются в период грудного вскармливания, а как раз из-за их молочного цвета. Постоянные зубы всегда желтее временных, так как у них другая структура эмали. Когда все зубы будут постоянными, они уже не будут привлекать внимание контрастом.

Также более темный цвет зубов может быть связан с частым применением антибиотиков в период их формирования. Если дети от 6 месяцев до 4-летнего возраста неоднократно принимали антибиотики, это вполне могло повлиять на цвет зубов. Поэтому, к примеру, педиатрам не разрешают назначать тетрациклин, потому что от него зубы становятся желто-коричневого цвета. Другие группы антибиотиков также могут изменить цвет зубов. Это некритично, главное, чтобы зубы были здоровы.



Фото: Nicole De Khors, burst.shopify.com

Если в будущем этот желтоватый цвет будет сильно смущать, вызывать комплексы, то после 18 лет можно провести отбеливание. Структура зубов от процедуры отбеливания, конечно, страдает, но если их цвет мешает жить, то, возможно, лучше это сделать — для большей уверенности в себе.

— Мне 37 лет. Больше 15 лет появляется черный налет на зубах. Всегда зубы были здоровые, лечить приходилось редко, камней нет. Сложнее кариеса никаких заболеваний не было. Болезней желудка никогда не диагностировали. Чистится налет в кабинете у стоматолога с большим трудом. После профессиональной чистки через 2 месяца черный налет начинает появляться снова, через полгода практически все зубы черные у десен. Никогда не курила, кофе не пью, сладости не ем. Стоматолог уверена, что это от железа в организме, которое якобы недоокисляется, другой доктор это опроверг. С чем это может быть связано? Как с этим бороться кроме профессионального ухода?

— Эта патология называется налетом Пристли. Он вырабатывается микроорганизмами, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют темный пигмент. Видимо, данная микрофлора подавляет кариесогенную, так как у таких людей обычно вообще не бывает кариеса.

Нет точных научных данных, в связи с чем образуется налет Пристли. Есть теория о генетической предрасположенности. Также изменения микрофлоры возможны в период гормональных изменений. Некоторые женщины отмечают, что черный налет появился во время беременности, а у детей 13−14 лет, в пубертатный период, он, наоборот, исчезает, что указывает на взаимосвязь между этой микрофлорой и гормональным фоном.

К сожалению, данный налет можно удалить только при профессиональном уходе. Других способов лечения пока нет.

Кариес между зубов и под пломбами

— До 30 лет проблем с зубами не было вообще. А после 30 — половина зубов с кариесом. Кариес по бокам зубов, где они соприкасаются друг с другом. Какие меры можно предпринять?

— Это так называемый проксимальный кариес. Для его профилактики нужно проводить флоссинг (очищение зубной нитью) межзубных пространств перед общей чисткой зубов. На нитку также можно нанести зубную пасту. Это лучше делать 3−4 раза в неделю.

Также можно использовать ирригатор, который с помощью струи воды или антисептика очищает межзубные промежутки. Процедуру достаточно делать один раз в сутки вечером. Это эффективная профилактика кариеса и заболеваний десен.

— У меня очень много пломб. В чем может быть причина, что зубы разрушаются изнутри и даже под пломбами? Это лишь деминерализация? Или могут влиять заболевания вроде гастрита?

— Причина множественного кариеса — комплексная. Возможно, минерализация зубов плохая, недостаточная устойчивость зубов к воздействию кислот, которые вырабатываются микроорганизмами. Это может быть связано с эндокринными проблемами. На это влияет свойства слюны: она может быть более вязкой и содержать меньше минералов, что нарушает ее очищающие свойства. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), связанные с повышенной кислотностью. Полость рта — это первый отдел ЖКТ и снижение pH ведет к нарушению нейтрализующей способности слюны.

Рекомендую посещать стоматолога не менее 4 раз в год для профессиональной гигиены полости рта, своевременного контроля состояния пломб, аппликаций фторидсодержащего лака. Этот лак сохраняется на поверхности зуба несколько суток, но благодаря его воздействию повышенная концентрация минералов находится в поверхностных слоях эмали до нескольких месяцев, что защищает зубы от кислот.

Для выяснения причины можно сдать общий анализ крови и посмотреть кальций связанный, ионизированный, свободный.

Очень часто такое наблюдается после беременности, и женщины говорят, что «отдали» весь свой кальций ребенку, что неверно. Разрушение зубов связано с перестройкой гормонального фона и нарушением баланса минералов в тканях и сосудах. Кариес не мгновенный процесс, он развивается в течение нескольких месяцев и лет. Начало могло быть заложено раньше, а проблемы проявились позже.

Могли быть кишечные заболевания, в результате чего нарушилась усвояемость кальция. Возможно, имеется дефицит витамина Д, который также необходим для его усвоения. Как видите, причин много. В зависимости от них нужно обращаться к разным специалистам.



Фото: Matthew Henry, burst.shopify.com

— После чистки зубов пастой во рту появляется кислый привкус (особенно вечером). При смене пасты привкус остается в большей или меньшей степени. В чем может быть причина?

— Такой вопрос встречаю впервые. Кислый привкус может быть связан с составляющими зубной пасты. Можно попробовать пасту с содой, после нее остается щелочной вкус. В любом случае эти ощущения не связаны с патологией зубов и полости рта.

— Когда утром начинаю чистить зубы с внутренней стороны, начинает подташнивать. Вечером все чистится нормально. Чем это объяснить?

— Утром у многих людей выражен рвотный рефлекс: организм отдохнувший, и нервная система реагирует на малейшее раздражающие движения при прикосновении к задней части языка, а также на чистку спинки языка. Поэтому таким людям я рекомендую проводить чистку языка и внутренней поверхности зубов вечером.