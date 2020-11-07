Лукашенко: Никакой Путин не толкал меня к новой конституции

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня в очередной раз убеждал непонятно кого в том, что в Беларуси будут приняты поправки в Конституцию, отказываясь до сих пор ощутить тот факт, что никому не нужны навязанные его прислугой изменения.

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - сказал Лукашенко во время стендапа на площадке БелАЭС.

По его словам, ему были представлены два проекта, но пенсионер, уже давно не понимающий граждан своей страны, отклонил их, поскольку они были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества.

"Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту. Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать", - талдычит Лукашенко, которого и на колени на 26 лет никто никогда на ставил. Сам ведь становился.

Лукашенко сказал, что для обсуждения возможных изменений в Конституцию в стране проходили диалоговые площадки, в том числе на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах.

"Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - заявил Лукашенко. При этом, он опять рассказал дивную историю о том, что во время диалоговых площадок люди обсуждали запуск атомной электростанции, цены на электричество, американские выборы, события в соседних странах.

"Мы сейчас формируем план наших дальнейших действий, собираем всю информацию. И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта Конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", - повторяет Лукашенко уже неоднократно звучавшие, но никому не убедившие доводы.

Представители общества, оппозиции и эксперты, которых приглашали для участия в этих площадках, однозначно назвали их полной профанацией. Для примера, вряд ли кто знает сколько таких площадок было организовано в Минске, не говоря уже о том, какие темы они пытались обсуждать.

Конституция будет такой, как решит народ: "Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть".

Вот только народу придется голосовать или нет за те поправки, которые при посиневших пальцах у власти ему спустит сверху администрация шкловского пенсионера. А такие поправки, как собственно и он сам, никому не нужны.