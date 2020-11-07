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«Знамя свободы над головой»: сильное обращение рабочих МТЗ
Источник материала: Партизан
Заводчане продолжают стачку.
Телеграм-канал МТЗ опубликовал сильное обращение рабочих предприятия.
Рабочие заявили, что бастующие - это хребет предприятия и стачка продолжится.
Заявление записано под музыку революционного гимна «Знамя свободы над головой».
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Заводчане продолжают стачку.
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