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Лукашенко пообещал новую Конституцию без катастроф

07.11.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня на встрече с трудовым коллективом БелАЭС Александр Лукашенко заявил, что новая Конституция в нашей стране будет принята «без ломки и катастроф».

А разве старая Конституция выполнялась?

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — уверен Лукашенко.

Напомним, что на открытии третьей линии метро 6 ноября глава государства сделал не менее весомое заявление, сказав, что гарантирует новые выборы тогда, когда народ примет решение. Видимо, он имел в виду тот народ, который сам назовет поименно. 
 
 
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Сегодня на встрече с трудовым коллективом БелАЭС Александр Лукашенко заявил, что новая Конституция в нашей стране будет принята «без ломки и катастроф».
 
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