Лукашенко пообещал новую Конституцию без катастроф

А разве старая Конституция выполнялась?





«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — уверен Лукашенко.





Напомним, что на открытии третьей линии метро 6 ноября глава государства сделал не менее весомое заявление, сказав, что гарантирует новые выборы тогда, когда народ примет решение. Видимо, он имел в виду тот народ, который сам назовет поименно.







