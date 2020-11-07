Лукашенко снова предложил пустующие участки в деревнях «раздать людям за копейки»









«У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки раздать людям за копейки», — сказал Лукашенко. Его слова цитирует пресс-служба.





Напомним, эту тему Александр Лукашенко поднимал и перед выборами.





«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — сказал он тогда и поручил проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства.





По его словам, необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах: «Заплатил деньги — получил документ на владение землей».





В белорусских деревнях сейчас действительно десятки тысяч ветхих и пустующих домов: старики умирают, наследники давно осели в городах и пользоваться наследством не каждый хочет и может. Но в 2018 году вступил в силу указ № 357 «О пустующих и ветхих домах», в котором был прописан порядок перехода этой недвижимости в коммунальную собственность с последующей продажей всем желающим — и который, по сути, должен был упростить процедуру приобретения невостребованного жилья в сельской местности. Вот здесь мы разбирались, в чем же проблема: закон не работает или людям не нужна земля.



