|
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
07.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По тому же принципу польку и лезгинку можно станцевать, а венгерку и американку — съесть, ведь это слива и картофель. Гречку тоже можно, но это другое. Почему женские этнонимы иногда созвучны с другими словами?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что объединяет панамку, шведку, бедуинку и канадку? Нет, дело не в географии. Да, все это одежда, ее можно надеть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)