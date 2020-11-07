Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?

По тому же принципу польку и лезгинку можно станцевать, а венгерку и американку — съесть, ведь это слива и картофель. Гречку тоже можно, но это другое. Почему женские этнонимы иногда созвучны с другими словами?

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