Потеря в спортивной медицине: ушел из жизни врач чемпионов Валерий Белан

Источник материала: Sputnik Беларусь

После тяжелых профессиональных травм Валерий Иванович буквально ставил на ноги многих и многих. Собственно в медицину он и сам пришел после травмы. Занимался баскетболом, 10 лет играл за РТИ, занял пятое место на чемпионате СССР, дважды выигрывал чемпионат Европы среди студентов.

Окончил Белорусский институт физкультуры, затем – университет в Тарту, отделение спортивной медицины. Увлекся спортивным массажем. Как сам рассказывал, целыми днями пропадал в библиотеке, штудировал все, что находил по массажу и мануальной терапии. В этом и нашел свое призвание. В составе белорусской делегации отработал на восьми Олимпийских играх.

Мы познакомились на Олимпиаде в Лондоне. Как пресс-атташе делегации я заглянул в наш медцентр, чтобы подготовить репортаж о том, как медики помогают атлетам бороться с недугами. Встретил меня большой такой дядя с очень приятной улыбкой. С первой же минуты ощущение, будто знакомы лет 100. Валерий Иванович заварил чаю, достал какие-то печеньки, конфеты. Как раз совпало, что на приеме никого не было. Помню, хорошо поговорили – обстоятельно, но самое главное – как-то очень душевно. О спорте, об особых условиях работы на Играх, о травмах и восстановлении.

Вспомнил Валерий Иванович и про дочь свою Татьяну, которую он тоже не единожды лечил от травм. Для тех, кто не в курсе – Татьяна серебряный призер в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Сиднее. Так папа ей собственноручно и порезы зашивал, и переломы лечил. Никому не доверял. Как рассказывал, слезы ей вытирал, потому что боялась, дитё ведь совсем, а сам уколы болючие делал.

У него был огромный мешок рассказов про каждого спортсмена, вернее, про их болячки и, разумеется, про человеческое терпение и мужество. Андрей Арямнов, Анна Батюшко, Мурад Гайдаров – имя им легион. Все в том же Лондоне с травмами и всякого рода неполадками выступали Катя Карстен, Саша Герасименя, Сергей Мартынов. Всем памятна история про перелом ребра у Володи Самсонова в Рио-де-Жанейро... И все эти спортсмены, пройдя через руки Валерия Ивановича, выходили затем на старт или на арену и, стиснув зубы, боролись. И даже побеждали.

Точно знаю, что они всю жизнь будут помнить Валерия Ивановича Белана. Потому что в их успехах есть и его заслуга. Вне всяких сомнений.