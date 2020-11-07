Пуск АЭС в ситуации политического кризиса недопустим — заявление экологов и политиков

Открытие Белорусской атомной станции преждевременно и носит подчеркнуто политический характер, говорится в заявлении ряда экологических организаций и политических объединений.



Александр Лукашенко 7 ноября посетил Белорусскую атомную электростанцию. Фото: president.gov.by.

Документ подписали Белорусская антиядерная кампания, Белорусская партия «Зеленые», Объединенная гражданская партия, центр «Европейский диалог», движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).

В заявлении отмечается, что пуск первого энергоблока БелАЭС производится в «весьма тревожных обстоятельствах»: в отсутствие лицензии на эксплуатацию и отчета об обосновании безопасности БелАЭС; без должного решения проблем безопасности, выявленных во время стресс-тестов БелАЭС и целевых миссий МАГАТЭ; в отсутствие решения проблем обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, включая отсутствие возможностей сухого пристанционного хранения; при недостаточной законодательной базе, необходимой для полноценного контроля за безопасной работой этой электростанции; в отсутствие адекватной, компетентной и прозрачной оценки влияния на окружающую среду.

«То, что нас тревожит больше всего, — это факт пуска атомной электростанции в условиях глубокого политического кризиса в стране, а также когда ключевые события привязываются к политическим датам. Так, физический пуск первого энергоблока был приурочен к президентским выборам в Беларуси, так называемое открытие станции — к 7 ноября, годовщине революции 1917 года. Подобная практика наблюдалась и на печально известном энергоблоке Чернобыльской АЭС, где произошла авария с масштабным радиационным выбросом», — говорится в заявлении.

«Это усугубляется также и тем, что пуск БелАЭС, так же как и ее строительство, осуществлен без согласия граждан Беларуси и затрагиваемых стран, в условиях давления на общественность, критиков и экспертное сообщество. Эти факты отражены в ряде решений последних лет конвенций Орхусской и Эспоо ЕЭК ООН», — подчеркивают подписавшие заявление.

«Мы обращаемся к Госатомнадзору Беларуси, а также к международному сообществу с призывом употребить все свое влияние для остановки БелАЭС и должного проведения всех необходимых процедур, включая лицензирование на эксплуатацию», — отмечается в документе.

«Мы считаем, что станцию нельзя было запускать, а тем более открывать и вводить в эксплуатацию, пока не найдены решения проблем ее безопасности, а также обращения с отходами, включая отработавшее ядерное топливо, пока не устранены все нарушения, включая нарушения конвенций ЕЭК ООН. Это тем более недопустимо в ситуации политического кризиса, давления на оппонентов и экспертное сообщество, атмосфере секретности и замалчивания», — подчеркивают экологи и политики.