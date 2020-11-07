«Неман» разгромил «Смолевичи» и на время поднялся на третье место

Источник материала: Tut.by

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7 ноября проходят четыре матча 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу , после которого «золотая» интрига в турнире может притухнуть, а может заиграть новыми красками.

В Смолевичах «Неман» уверенно обыграл местный клуб, который еще ранее покинул элиту. Гродненцы на время поднимаются на третье место.

В Солигорске будет сыгран «золотой» матч между «Шахтером» и БАТЭ. А в Бресте местное «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ».

Расклады такие. Если лидирующий БАТЭ обыгрывает «Шахтер», то за два тура до финиша оторвется от «горняков» на четыре очка. Если борисовчане проиграют, то «кроты» на два балла опередят их.



В первом круге матч получился скандальным . «Шахтер» в Борисове вырвал ничью в конце матча, но гол после разбора признали нелегитимным. Коллаж из фото «Шахтера»

В случае ничьей в Солигорске в «золотые» разборки может вмешаться брестское «Динамо», если обыграет «Торпедо-БелАЗ». Но не будем забывать и про «Неман», который сыграет против «Смолевичей». «Быки» покидают высшую лигу, смогут ли они громко хлопнуть дверью и отобрать очки у «оленей»?

Вчера в столице «Ислочь» проиграла «Минску» и потеряла практически шансы подняться на четвертое место, дающее право сыграть в Европе.

Топ-5 перед 28-м туром:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 27 52 «Динамо» (Брест) 27 48 «Неман» 27 47 «Торпедо-БелАЗ» 27 47

7 ноября в Слуцке пройдет «сахарное» дерби. «Городея» и «Слуцк» находятся в зоне стыковых матчей, имеют по 27 очков. Предположим, что страсти будут кипеть!

«Белшина» предпримет отчаянную попытку заработать три балла, чтобы окончательно не потерять шансы на стыковые матчи. Напомним, что сейчас у клуба 21 очко, а в 2016 году команда покинула элиту, имея 25 баллов.

К слову, в нынешнем сезоне будет установлен антирекорд по среднему набору очков за игру среди всех победителей чемпионатов, подметил «Белорусский футбол» .

На данный момент антирекорд принадлежит БАТЭ. В 2006 году «желто-синие» в среднем набирали 2,076 балла за игру.

Если брать нынешний сезон, то БАТЭ может набрать максимум 62 очка. При таком раскладе средний набор очков составит — 2,066 за игру.

Ниже расписание оставшихся матчей тура.

7 ноября увидим сразу четыре игры:

ФК «Смолевичи» — «Неман» — 1:4

Смолевичи. 7 ноября. Стадион «Озерный». 125 зрителей.

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей.

ФК «Смолевичи»: Куршубадзе — Потапенко, Алибеков, Жевнеров (к), Ковель, Сафи — Александрович, Макаров, Джигеро — Ханкевич, Ложкин.

«Неман»: Курганский — Васильев, Мурачев, Стойкович, Слабашевич — Якимов, Забелин — По (Сучков, 75), Жуковский (к) (Кантария, 78), Кадимян (Пасевич, 86) — Марушич.

Голы: 0:1 — Забелин (15). 0:2 — Забелин (32). 0:3 — Кадимян (38). 0:4 — Кадимян (59). 1:4 — Ханкевич (77).

Предупреждения: Забелин (52), Потапенко (82).

«Олени» без труда добыли победу в Смолевичах, а Павел Забелин и Гегам Кадимян оформили дубли.

«Неман» ведет борьбу за бронзу чемпионата и на время поднимается на третье место.

Но впереди игра брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Именно эти команды также сражаются за третье место.

ФК «Слуцк» — ФК «Городея» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Брест» — «Торпедо-БелАЗ», 17.00;

«Шахтер» — БАТЭ, 19.00.

8 ноября тур завершится двумя встречами:

«Белшина» — «Энергетик-БГУ», 13.00;

«Славия» — «Динамо-Минск», 15.00.





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» в Гродно сыграет со «Слуцком» и завершит чемпионат в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет в Бресте против «Руха» и завершит турнир домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» в Жодино сыграет против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 27 52 «Неман» 28 50 «Динамо» (Брест) 27 48 «Торпедо-БелАЗ» 27 47 «Динамо» (Минск) 27 45 «Ислочь» 28 44 «Рух» 28 41 ФК «Минск» 28 37 «Энергетик-БГУ» 27 35 «Витебск» 28 35 «Славия» 27 32 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 27 27 «Белшина» 27 21 ФК «Смолевичи» 28 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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