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«Неман» разгромил «Смолевичи» и на время поднялся на третье место
Источник материала: Tut.by
7 ноября проходят четыре матча 28-го тура
В Смолевичах «Неман» уверенно обыграл местный клуб, который еще ранее покинул элиту. Гродненцы на время поднимаются на третье место.
В Солигорске будет сыгран «золотой» матч между «Шахтером» и БАТЭ. А в Бресте местное «Динамо» примет «Торпедо-БелАЗ».
Расклады такие. Если лидирующий БАТЭ обыгрывает «Шахтер», то за два тура до финиша оторвется от «горняков» на четыре очка. Если борисовчане проиграют, то «кроты» на два балла опередят их.
В случае ничьей в Солигорске в «золотые» разборки может вмешаться брестское «Динамо», если обыграет «Торпедо-БелАЗ». Но не будем забывать и про «Неман», который сыграет против «Смолевичей». «Быки» покидают высшую лигу, смогут ли они громко хлопнуть дверью и отобрать очки у «оленей»?
Вчера в столице «Ислочь» проиграла «Минску» и потеряла практически шансы подняться на четвертое место, дающее право сыграть в Европе.
Топ-5 перед 28-м туром:
7 ноября в Слуцке пройдет «сахарное» дерби. «Городея» и «Слуцк» находятся в зоне стыковых матчей, имеют по 27 очков. Предположим, что страсти будут кипеть!
«Белшина» предпримет отчаянную попытку заработать три балла, чтобы окончательно не потерять шансы на стыковые матчи. Напомним, что сейчас у клуба 21 очко, а в 2016 году команда покинула элиту, имея 25 баллов.
К слову, в нынешнем сезоне будет установлен антирекорд по среднему набору очков за игру среди всех победителей чемпионатов, подметил
На данный момент антирекорд принадлежит БАТЭ. В 2006 году «желто-синие» в среднем набирали 2,076 балла за игру.
Если брать нынешний сезон, то БАТЭ может набрать максимум 62 очка. При таком раскладе средний набор очков составит — 2,066 за игру.
Ниже расписание оставшихся матчей тура.
7 ноября увидим сразу четыре игры:
ФК «Смолевичи» — «Неман» — 1:4
Смолевичи. 7 ноября. Стадион «Озерный». 125 зрителей.
Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей.
ФК «Смолевичи»: Куршубадзе — Потапенко, Алибеков, Жевнеров (к), Ковель, Сафи — Александрович, Макаров, Джигеро — Ханкевич, Ложкин.
«Неман»: Курганский — Васильев, Мурачев, Стойкович, Слабашевич — Якимов, Забелин — По (Сучков, 75), Жуковский (к) (Кантария, 78), Кадимян (Пасевич, 86) — Марушич.
Голы: 0:1 — Забелин (15). 0:2 — Забелин (32). 0:3 — Кадимян (38). 0:4 — Кадимян (59). 1:4 — Ханкевич (77).
Предупреждения: Забелин (52), Потапенко (82).
«Олени» без труда добыли победу в Смолевичах, а Павел Забелин и Гегам Кадимян оформили дубли.
«Неман» ведет борьбу за бронзу чемпионата и на время поднимается на третье место.
Но впереди игра брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Именно эти команды также сражаются за третье место.
ФК «Слуцк» — ФК «Городея» — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Брест» — «Торпедо-БелАЗ», 17.00;
«Шахтер» — БАТЭ, 19.00.
8 ноября тур завершится двумя встречами:
«Белшина» — «Энергетик-БГУ», 13.00;
«Славия» — «Динамо-Минск», 15.00.
Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.
БАТЭ сыграет с «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Неман» в Гродно сыграет со «Слуцком» и завершит чемпионат в Бресте сражением против местного «Динамо».
«Шахтер» сыграет в Бресте против «Руха» и завершит турнир домашней игрой против «Минска».
«Ислочь» отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.
«Торпедо-БелАЗ» в Жодино сыграет против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.
Брестское «Динамо» погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».
Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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7 ноября 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится четырьмя матчами.
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