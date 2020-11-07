Минчанин устроил эксперимент: покупает электрокары и пересаживает на них таксистов. Вот что получилось

Источник материала: Tut.by

Глядя на все еще бесплатные зарядки для электромобилей, удивляешься, почему эти машины до сих не заполонили ряды такси. Это же «золотое дно»! Или все же есть подводные камни? Предприниматель Станислав загорелся такой мыслью несколько месяцев назад, причем скорее по идейным — экологическим — соображениям. И рискнул вложиться в покупку электромобиля для работы в такси, а сейчас рассказал AUTO.TUT.BY, что из этого вышло.





«Для таксиста важны не комфорт и экология, а то, сколько проедешь на одной зарядке»

— История с электромобилем началась больше полугода назад. Наша семья — вегетарианцы. Мы занимаемся йогой, заботимся об экологии. Идейные, можно сказать. И у нас много таких друзей, которые разделяют наши ценности.

Стас признается, что никогда не думал о такой резкой смене взглядов на автомобиль. Признавал только немецкий автопром, выбирал исключительно Mercedes или BMW, причем в самых производительных вариантах — с турбомоторами, с самыми мощными «дизелями». Была у него и BMW M с двигателем 550 лошадиных сил.

— Но в какой-то момент я все же начал всерьез рассматривать конкретные модели электромобилей. Я понял, что, кроме Tesla, существует много электромобилей. Начал рассматривать варианты сразу с прицелом под коммерческое использование, точнее — в такси. Я понимал, что на электромобиле ты будешь конкурентоспособен по сравнению с машинами с ДВС. Если взять калькулятор — это очевидно. Плюс, конечно, экологичность электромобиля.

Для Стаса было важно соотношение таких параметров, как цена, качество, дальность хода. Сначала он погрузился в идею использовать Nissan Leaf: расспрашивал, узнавал, даже взял в аренду. И, поездив, понял — не то.



«Никогда не думал, что пересяду на электромобиль». Стас долгое время выбирал исключительно мощные модели немецкого автопрома

— После дня пользования наступило разочарование. Едешь, как пенсионер, и проезжаешь 130 км на одной зарядке. А таксисты по 300, а то 400 км за смену проезжают. Это три раза в день заряжаться надо. Я много общался с водителями. Для них первый критерий — сколько машина на одной зарядке проедет. Не имеют значения ни комфорт, ни экология, ни даже экономия. Только пробег на одной зарядке.

И вот тут случайно подвернулся седан Geely Emgrand EV 450. Он похож на тот, что выпускает завод «БЕЛДЖИ», но имеет другое оформление передней части, напоминающее Geometry. По салону отличий практически нет, за исключением селектора режимов движения и полностью цифровой приборной панели.

— У этого седана батарея на 52 кВт·ч. Обещали, что она на одном заряде проезжает до 400 км. Я ее покупал подержанной, из Китая. Машине было полтора года, а пробег составлял 80 тысяч км. Обошлась она мне в Беларуси в 17 тысяч долларов.

«На калькуляторе мы видим преимущество, но что будет с батареей через 300 тысяч километров?»



Geely Emgrand EV оснащается батареей на 52 кВт·ч и, по заводским данным, проезжает 400 км на одной зарядке

Стас не собирался сам ездить на электромобиле в такси, а планировал посадить за руль наемных водителей.

— Сначала я сам сел за руль и с удовольствием отъездил неделю. И понял, что это нормальная работа, и в такси много приличных, образованных и интеллигентных людей.

Станислав вспоминает, что когда начал ездить, на светофорах постоянно останавливались рядом, просили опустить окно и спрашивали, что и как. Стоило стать возле зарядной станции, как подходили десятки любопытных и забрасывали массой вопросов. Водителей искать не пришлось: желающих было много. Но с каждым претендентом Стас общался лично.

— Те, кто берет машину в аренду, не так бережно, мягко говоря, к ней относятся. Ладно еще, если бы это был «Логан», новый, на гарантии. А тут ни сервиса, ни гарантии. Я от водителей получаю постоянно обратную связь. Для меня это сейчас важно, особенно перед зимой. В будущем мне это поможет принимать правильные решения в этом бизнесе.

По словам предпринимателя, сейчас идет процесс тестирования. В Беларуси не у кого перенять опыт, потому что ни у кого нет этого самого опыта жесткой эксплуатации электромобиля в режиме едва ли не круглые сутки.



Как поведет себя батарея Geely, станет понятно не раньше, чем через год-два

— На калькуляторе мы видим преимущество. Но мы не знаем, что будет с батареей через 100, 200 или 300 тысяч километров. Я пошел на осознанный риск. Информации о деградации батареи за такой пробег ни у кого нет. А батарея — самый дорогой элемент электромобиля и то, что подвержено постоянной нагрузке. Через год-два мы сможем сказать, насколько выгодным было это вложение. А пока шишки набиваем сами и надеемся, что шишками и ушибами и обойдемся. Если все будет идти хорошо, то будем продолжать. Все еще будет зависеть от того, насколько будет развиваться сервис, насколько он будет дорогой. Высокая стоимость ремонта и обслуживания электромобиля может стать негативным фактором.

Электротакси в мире Еще в 1900 году электромобилей в Нью-Йорке было больше, чем бензиновых. А New York City electric cab company владела парком из примерно 1600 электрических автомобилей такси. В 2012 году на дороги Нью-Йорка снова вышли электромобили в качестве такси — это были 6 Nissan Leaf.

К 2025 году в Норвегии планируют полностью перейти на электромобили, а в прошлом году в Осло стартовал проект строительства беспроводных зарядок для автомобилей такси.

Агрегатор такси UBER к 2030 году планирует использовать в США, Канаде и Европе только электромобили. Компания выделит 800 миллионов долларов, чтобы стимулировать водителей пересесть на электромобили.

«Собираюсь „ставить“ в такси Chevrolet Bolt. Geely, скорее всего, больше не возьму»

Сейчас во дворе у Стаса уже стоит Chevrolet Bolt, который недавно приехал из США. После получения номеров этот электрокар тоже отправится в такси.



К выходу на линию уже готовится электрический Chevrolet Bolt

— В «китайцах» смущает, что никогда не знаешь, будет ли соответствовать заявленный пробег реальному. Сейчас ребята проезжают до 250 километров. Это с 80−90% до 20% заряда батареи. Обычно заряжаем до 80%, потому что дальше увеличивается время зарядки. И в ноль не выкатываем. Да, используем только быструю зарядку, и я знаю, что это приводит к более быстрой деградации батареи. Но это тоже, по сути, один из этапов эксперимента: сколько выдержит батарея такую жесткую эксплуатацию. Посмотрим еще до конца зимы, как поведет себя Geely, но у меня есть уверенность, что такую машину я больше брать не буду. Все-таки мне хочется создать максимально удобные условия для водителей, чтобы они как можно реже заезжали на зарядку.

Хотя, по словам предпринимателя, больших претензий к Geely нет. После покупки только заменили масло в редукторе. А всю подвеску «пересыпал» предыдущий владелец. Но при этом у машины все равно нет гарантии, сервиса, запчастей.

— Вопросов много. Сейчас мы уже думаем над тем, чтобы наперед заказывать какие-то основные узлы, искать какие-то аналоги. Как-то раз показалось, что загудел ступичный подшипник. Так вот, не нашли! Только заказывать и ждать из Китая. Правда, потом оказалось, что это всего лишь резина зашумела, — смеется Стас.

В качестве альтернативы начали рассматривать Chevrolet Bolt. В пользу этой модели сыграло то, что на них довольно сильно упали цены. При этом с батареей на 60 кВт·ч автомобиль проезжает порядка 400 км. Стас заказывал машину без повреждений, хотя такие экземпляры стоят, конечно, дороже. Скоро прибудут еще несколько. Тоже целые. В этом был четкий расчет.

— Я не захотел играть в эти игры с битыми машинами. Они и так будут ехать сюда два месяца, потом еще ждать, пока отремонтируются. Это растянется на полгода, а машина должна приносить деньги. Поэтому мне выгоднее ввезти целую машину, чтобы сразу запустить ее в работу. С Chevrolet Вolt у меня есть уверенность, что заводские показатели совпадут с реальными — я уже это проверил на собственном опыте. А когда есть прозрачность, легче вкладывать деньги.



В пользу Chevrolet сыграли снижение цены, большой пробег и полная «русифицированность» автомобиля

Сейчас для Стаса важно, как поведут себя батареи Chevrolet Bolt. Исходя из опыта есть вероятность, что одной зарядки электромобилю хватит на всю смену. Максимум понадобится одна короткая подзарядка. По цене Chevrolet Bolt уже почти сравнялись c бюджетниками. Конкретно эта машина обошлась дороже чем 17 тысяч, она в максимальной комплектации и пригонялась через посредников. Следующие машины, которые придут через пару месяцев, Стас уже искал и покупал самостоятельно. Они не так богато оснащены, но по цене выйдут в те же 17 тысяч долларов, что и Geely.

— Единственное, что немного не устраивает: Bolt не подходит под тариф «Комфорт» в «Яндекс.Такси», но это некритично. Поэтому сейчас я смотрю в сторону Bolt и собираюсь вкладывать в него. Да и для восприятия человека все же марка Chevrolet как-то ближе и понятнее.

Еще одна проблема с «китайцами» в том, что на них до сих пор нет даже английского языка в меню, не говоря уже о русском.

— Я понял, что без русского меню пока не готов брать еще одну китайскую машину. Мне нужно, чтобы водитель легко и быстро ориентировался в функциях, а не сидел с гугл-переводчиком у экрана. А Chevrolet Bolt полностью русифицирован.

Водитель: «Пассажиры не догадываются, что едут в электромобиле»



Рабочее место водителя привычное и ничем не отличается от обычного авто

Максим — один из двух водителей, которые работают на Geely EV. До того как сесть за руль электротакси, Максим ездил на Skoda Rapid и Lada Vesta.

— Неплохая машина. Интересно кататься на такой — необычные ощущения. И приятные. Нет дерганий, как при переключении передач в обычной машине, динамика хорошая. Но не хватает «спецэффектов»: не чувствуешь работы двигателя. В течение смены заезжаю на зарядку два раза. Один раз, чтобы проехать всю смену, второй — чтобы передать полностью заряженную машину второму водителю.

Максим говорит, что пассажиры редко понимают, на каком автомобиле едут.

— Если днем приезжаю, то обращают внимание на номерные знаки, спрашивают, почему они зеленые. Когда говоришь, что это электромобиль, то очень удивляются: «Правда?». Очень редко кто-то сразу понимает, что едет на «электричке». А вообще идея использования электромобиля в такси мне нравится. В Вильнюсе или Киеве их выгоды уже давно поняли. Там большая часть такси — это «электрички».

Электромобиль для такси не должен стоить больше 15 тысяч долларов

Мы вспоминаем про то, что в Беларуси собираются наладить сборку электрического седана Geely Geometry A. Но Стас сразу замечает: невыгодно. Она будет дорогая.





— Если завод хочет, чтобы эти электромобили задействовались в коммерческих целях, то «геометрия» для этого слишком дорогая. Пусть она будет стоить 25−30 тысяч долларов. Просчитывая все выгоды электромобиля в такси, я понял, что даже 20 тысяч долларов — это предел. Все, что дороже, уже тяжело окупается. Выручка с машины бизнес-класса и «эконом» может быть одинаковая, но стоимость самих автомобилей отличается в два с половиной раза. Дальше сами считайте. Если вы хотите, чтобы электромобиль был привлекательным для таксиста, цена должна быть на уровне 15 тысяч долларов. Все, что дороже 20, — для меня не вариант.

Математика оказалась верной

Очевидно, что пока зарядки для электромобилей бесплатные, математика говорит в пользу этого варианта. Из одинаковых затрат — зарплата водителя, амортизация автомобиля — вычитаются траты на плановые ТО каждые 10 тысяч км и, конечно, топливо. Но даже при условии платных зарядок с ценой 30−40 копеек за кВт·ч электромобиль останется выгоднее. Стас говорит, что водители сейчас зарабатывают до 900 рублей в месяц. Это при условии, что один водитель работает полных 15 дней и при этом не несет никаких затрат, связанных с обслуживанием или ремонтом автомобиля.





— Математику с платными зарядками мы уже тоже пересчитали. По расходам на «топливо» электромобиль будет немного дешевле машины на метане — самом дешевом газе. Но с метаном есть свои проблемы. Недавно один водитель завез меня на метановую заправку, мы как раз рядом проезжали. И там такое ощущение, что это стадион «Минск-Арена» и через полчаса там начинается матч с «Динамо». Просто потоки очередей сходятся. А на заправку одной машины уходит 7−8 минут. И каждые 7−8 минут надо подъезжать, продвигаться в очереди. А с электромобилем проще: поставил на зарядку — и пошел заниматься своими делами. За 30−40 минут батарея зарядится на 60−70%. И ты не привязан к машине: сходил попил кофе, пообедал.

Кроме того, автомобили на метане все равно требуют регулярного ТО, а также дорогой процедуры поверки оборудования. То есть электромобиль имеет преимущество и в стоимости топлива, и в практичности обслуживания.

— Все упирается в батарею. Но 20 тысяч проехали — пока все неплохо, нет причин для паники, — улыбается Стас.