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Минюст РБ обязал общественные объединения ежегодно публиковать финотчетность

07.11.2020 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минюст Беларуси обязал общественные объединения и фонды организации хранить отчетность о своей деятельности, включая финансовую отчетность и иные сведения, в целях предотвращения финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Согласно постановлению Минюста №153-1 от 30 октября 2020 года, общественные объединения и фонды должны ежегодно до 1 марта доводить до всеобщего сведения информацию о своей деятельности, а также о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества.

Установлен перечень сведений для данной отчетности. Отчетность должна публиковаться в СМИ или на сайтах организаций или на сайтах региональных отделений Минюста.

Документ вступает в силу с 20 ноября.

 
 
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Минюст Беларуси обязал общественные объединения и фонды организации хранить отчетность о своей деятельности, включая финансовую отчетность и иные сведения, в...
 
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