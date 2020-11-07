Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией









В новом поздравлении по случаю 7 ноября слово «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с «Днем Великого Октября».





Ранее в поздравлениях всегда присутствовало название праздника — День Октябрьской революции. Это было логично, так как Беларусь — единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. Однако в нынешнем поздравлении слово «революция» отсутствует в принципе.





Thinktanks.by проанализировал поздравления Лукашенко за последние 10 лет. Вот выдержки из них: проанализировал поздравления Лукашенко за последние 10 лет. Вот выдержки из них:



