Месси вновь задумался об уходе из «Барселоны»









По информации издания, футболист не уверен, что с нынешним составом каталонцев можно бороться за трофеи и считает, что чемпионский проект сине-гранатовых разваливается. Отмечается, что Месси примет окончательное решение после президентских выборов в клубе.





Ранее 7 ноября кандидат на пост президента «Барселоны» Антони Фрейкса рассказал, что сине-гранатовые не смогут предложить Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта. Футболисту придется отказаться от прежней зарплаты.





В начале октября стало известно, что финансовые потери «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро. Клуб намерен оптимизировать расходы.





Летом Месси был близок к уходу из «Барселоны». Подписать контракт с игроком был готов «Манчестер Сити». Однако руководству каталонцев удалось убедить форварда отработать остаток контракта. Нынешнее соглашение Месси с сине-гранатовыми истекает летом 2021-го.



