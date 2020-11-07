Романчук: «Первая пятилетка стала самой «черной» в истории независимой Беларуси»

пишет Ярослав Романчук. «20 лет —достаточный срок чтобы оценить правильность страновой стратегии развития. После двадцати лет необходимо провести глубокий аудит состояния всех институтов развития, чтобы оценить адекватность использования выбранных средств поставленным целям, —Ярослав Романчук.





В 2000-ые Беларусь вошла с зарплатой на грани $100. ВВП на душу населения не дотягивал до $1300. Беларусь явно засиделась на старте реформ, раня экономику, разрушая потенциал развития обломками Советского Союза.





Первые пять лет 1990-ых были для Беларуси настоящим постсоветским кошмаром из-за преступного бездействия первых белорусских властей.





Мало того, что они сами имели нулевые знания в сфере современной экономики. Они агрессивно блокировали всех тех, кто хотел и мог направить их в русло цивилизованных реформ. Коммунисты-большевики с белорусскими паспортами не знали, стремиться ли им в реинкарнацию Советского Союза или создавать его институты в рамках проекта «Республика Беларусь».





Их зияющее экономическое невежество вкупе с жаждой наживы привело к обнищанию населения через инфляцию и девальвацию, обвал доходов и беспрецедентно глубокую рецессию.





Пятилетка 1991-1995 гг. стала самой «чёрной» в истории независимой Беларуси. Не потому, что власти начали рыночные реформы, а потому, что они их блокировали.





В результате БССР 1990-го с уровнем доходов/развития, примерно как у Эстонии, Польши, Чехии и Словакии, резко ухудшил стартовые возможности Республики Беларусь.





В 1995-м ВВП на душу населения Беларуси был в 3,6 раз меньше, чем в Польше, в 2,7 раз меньше, чем в Эстонии, в 5,8 раз меньше, чем в Чехии, в 3,7 раз меньше, чем в Словакии.





Критически важно подчеркнуть, что такое ощутимое отставание является прямым следствием попыток белорусских властей спасти постсоветское хозяйство в отдельно взятой стране.





Таким образом, бедность, безработица, инфляция, резкое снижение уровня благополучия после развала Советского Союза является не столько объективно неизбежным результатом, сколько следствием невежества полисимейкеров и их нацеленности на канализацию ресурсов в проекты своей личной выгоды.





Для сравнения: в 1995-м ВВП на душу населения Китая был всего 60% от белорусского. В 2000-м Беларусь все еще опережала Китай на 35%, а вот по итогам 2020-го уже Китай будет впереди Беларуси почти на 77%.





Бурный роста Китая (ВВП на душу населения в период 1995 – 2020 гг. вырос более чем в 17 раз) стал следствием применения рецептов роста и развития из «Экономики здравого смысла», а не из матрицы development economics МВФ, Всемирного банка или ООН. Беларусь, сделав ставку на модель Совок/Госплан, совершила стратегическую ошибку.





Политическая сверхцентрализация, доминирование государственной собственности, вытеснение частных инвестиций государственными инвестиционными программами, номенклатурная матрица инноваций, торговый протекционизм, всеохватывающее регулирование и государственный контроль — вот рецепт стагнации, деградации, коррупции и изгнания талантов из страны.





В 2010-м Польша по ВВП на душу населения была более чем в 2 раза богаче Беларуси. По прогнозу МВФ в 2025-м при сохранении нынешней экономической политики поляки будут опережать белорусов в 3 раза.





Еще показательнее случай Словакии. В 1990-е эту страну тормозил авторитарный лидер Мечьяр. В 2000-м году ВВП на душу населения этой страны был в 3 раза больше, чем Беларуси.





После быстрой переориентации на Евросоюз, модернизации институтов развития, интернационализации экономики ВВП этой страны в 2010-м составил $23600, почти в четыре раза больше, чем в Беларуси.





Ни одна страна Центральной и Восточной Европы, которая в 2000-х вступила в ЕС, не проиграла в развитии. В ближайшие пять лет разрыв между Беларусью и этими странами будет только увеличиваться. (…)









Отметим еще один поучительный страновой кейс — Аргентину. В начале XX века эта страна была самой богатой в мире. Потом её политические, интеллектуальные и бизнес элиты увлеклись марксизмом и другими формами коллективизма.





Они превратили свою страну в кормушку для номенклатурно-силовых кланов и других распорядителей/потребителей чужого. Отсюда сплошная череда кризисов.





В 1995-м Аргентина более чем в 9 раз опережала Китай по ВВП на душу населения. В 2020-м уже Китай опережал Аргентину более чем на 22%. Оглушительный страновой провал… под руководством, при направляющей роли МВФ, Всемирного банка и других международных организаций.





Вместо эффективного рецепта для любой развивающейся страны в виде регулярного, системного применения «лекарства» и стимулятора в виде институтов и механизмов свободного рынка Аргентина, как и десятки других стран с низким и средним уровнем дохода применяли рецепты всеохватывающего государственного интервенционизма.





Это критически важный урок для переходных стран нашего региона, особенно для Украины, Молдовы и других активных участников программ с МВФ.





Греция, Турция, Мексика, Кыргызстан, Украина, Аргентина, Молдова, страны Латинской Америки и Азии, Европы и Африки — нет ни одного примера превращения страны из бедной, отсталой в устойчивую, мощную, развитию, конкурентную страну на основе рецептов МВФ/Всемирного банка/ООН.





В руках международной команды Левиафана достаточно развитые страны рискуют скатиться в зону хронических кризисов. А всё потому, что рецепты и рекомендации из толстых томов теории и практики государственного интервенционизма — не про динамичное страновое развитие, народную экономику и good-bye бедности. (…)





С другой стороны, в последние 30 лет мы видим примеры ярких страновых успехов: Ирландия, Южная Корея, Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Чили, Новая Зеландия, Эстония — все они развивались в русле советов и рекомендаций сторонников свободного рынка, частного предпринимательства и интернационализации производства товаров и услуг.





Чем быстрее Беларусь, Украина, другие страны нашего региона осознают этом ценнейший урок поколения 2000–2020, тем выше будут шансы в течение следующего поколения воспроизвести феномен экономического чуда». Благо, что делать, как делать и с кем делать, мы уже знаем».