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Фотофакт: в Минске отпраздновали годовщину Октябрьской революции

07.11.2020 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 103-ю годовщину Октябрьской революции, 7 ноября, к памятнику Ленина на столичной площади Независимости традиционно пришли представители коммунистического движения Беларуси — с цветами, транспарантами и портретами вождей мирового пролетариата.
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Как все происходило — в фоторепортаже TUT.BY.
 
 
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В 103-ю годовщину Октябрьской революции, 7 ноября, к памятнику Ленина на столичной площади Независимости традиционно пришли представители коммунистического...
 
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