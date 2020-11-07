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Фотофакт: в Минске отпраздновали годовщину Октябрьской революции
Источник материала: Партизан
В 103-ю годовщину Октябрьской революции, 7 ноября, к памятнику Ленина на столичной площади Независимости традиционно пришли представители коммунистического движения Беларуси — с цветами, транспарантами и портретами вождей мирового пролетариата.
Как все происходило — в фоторепортаже
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В 103-ю годовщину Октябрьской революции, 7 ноября, к памятнику Ленина на столичной площади Независимости традиционно пришли представители коммунистического...
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