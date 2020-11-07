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Лукашенко хочет создать в Беларуси дочернее предприятие "Росатома"

07.11.2020 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации. Также речь шла о возможном строительстве дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщает госагентство БЕЛТА.

"Исторический момент": как Лукашенко открывал БелАЭС в Островце
Диалог о перспективах сотрудничества в ядерной энергетике  состоялся в ходе церемонии в Островце, где прошло подключение первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны. 

"Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС", - говорится в сообщении.

Также Лукашенко обсудил с Лихачевым возможности запуска энергоемких производств и совместное строительство атомных станций в других странах.

"Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - сказал Лихачев.
 
 
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Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации. Также речь шла о возможном...
 
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