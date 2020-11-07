"Мы выигрываем": Байден выступил с видеобращением к американцам









"У нас пока нет окончательных результатов, но цифры четко говорят, что мы выигрываем выборы. Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня: 24 часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании – сейчас мы выигрываем. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде", – отметил Байден.





Он также добавил, что может стать первым за 24 года кандидатом от Демократической партии, который победил в Аризоне и Джорджии.





Байден заявил, что надеется получить более 300 голосов выборщиков.





По данным Reuters, изначально планировались, что во время этого выступления Байден объявит о победе на выборах, однако в последний момент он отказался от планов из-за отсутствия окончательных результатов в ключевых штатах.





Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 из 538 выборщиков. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, Трамп – 213. Подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и на Аляске. Байден, по предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии. Эти штаты могут обеспечить ему 53 голоса выборщиков. Трамп при этом отказывается признать поражение и намерен оспаривать результаты выборов во всех штатах, где побеждает его главный соперник.



