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"Мы выигрываем": Байден выступил с видеобращением к американцам
Источник материала: Партизан
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вечером 6 ноября заявил, что говорить о его победе на выборах главы государства еще рано. Видеообращение Байдена опубликовал телеканал CNN.
"У нас пока нет окончательных результатов, но цифры четко говорят, что мы выигрываем выборы. Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня: 24 часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании – сейчас мы выигрываем. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде", – отметил Байден.
Он также добавил, что может стать первым за 24 года кандидатом от Демократической партии, который победил в Аризоне и Джорджии.
Байден заявил, что надеется получить более 300 голосов выборщиков.
По данным Reuters, изначально планировались, что во время этого выступления Байден объявит о победе на выборах, однако в последний момент он отказался от планов из-за отсутствия окончательных результатов в ключевых штатах.
Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 из 538 выборщиков. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, Трамп – 213. Подсчет голосов продолжается в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и на Аляске. Байден, по предварительным данным, лидирует в Неваде, Аризоне, Пенсильвании и Джорджии. Эти штаты могут обеспечить ему 53 голоса выборщиков. Трамп при этом отказывается признать поражение и намерен оспаривать результаты выборов во всех штатах, где побеждает его главный соперник.
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вечером 6 ноября заявил, что говорить о его победе на выборах главы государства еще рано....
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