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Из Минска в Эмираты дважды за 3 дня отправляли грузовой самолет. Что об этом известно
Источник материала: Tut.by
Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. TUT.BY попытался выяснить детали этих рейсов.
Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.
1 ноября в 9.46 лайнер (рейс ADB3554) вылетел из Минска в Эмираты. При этом на популярном сервисе по отслеживанию маршрутов лайнеров flightradar24.com не был указан конечный пункт прибытия, а также время приземления и продолжительность полета. По информации сервиса flightaware, самолет прилетел в OMAW ABU DHABI, дополнительно указано — Sweihan Air Base.
В этот же день, во второй половине дня, лайнер направился в Дубай, откуда на следующий день, 2-го числа, отправился в Минск (время прилета — около 16.20).
3 ноября грузовой самолет снова вылетел из Минска все по тому же маршруту: Минск — OMAW ABU DHABI — Дубай. При этом время вылета и прилета примерно такие же, как и в предыдущий раз. Суд по информации авиасервисов, самолет не возвращался в Минск, а по-прежнему находится в Дубае.
Что за место, куда летал грузовой самолет из Минска?
По информации сервиса flightaware, самолет прилетел в OMAW ABU DHABI, дополнительно указано — Sweihan Air Base. По некоторым
Могли ли перевозить на грузовом самолете военную технику?
Теоретически могли. Как и любой другой крупногабаритный груз. Самолет Antonov An-124−100M-150 Ruslan
Самолет Antonov An-124−100M-150 Ruslan, который дважды за последнюю неделю вылетал из Минска, принадлежит украинской авиакомпании Antonov Airlines — это структурное подразделение госпредприятия «Антонов». Последнее специализируется на грузовых авиаперевозках, а также на разработке, производстве и ремонте самолетов серии «Ан» и входит в состав концерна «Укроборонпром».
Мы предположили, что с полетом грузового самолета из Минска в Эмираты может быть связан Государственный военно-промышленный комитет. Здесь уточнили, что с комитетом этот груз никак не связан. При этом отметили, что даже в тех случаях, когда предприятия, которые входят в состав комитета, заключают зарубежные контракты, эта информация, как правило, может разглашаться только с согласия второй стороны.
Уточним, что Беларусь и ОАЭ не первый год сотрудничают в военно-технической сфере. На сайте комитета ранее
А в сентябре 2019 года Роман Головченко сообщал, что завершается крупный контракт по поставке партии танковых тягачей в ОАЭ и страны ведут переговоры о новом контракте, а также намерены перейти к совместным разработкам.
Как выглядят произведенные в Беларуси тягачи, можно увидеть
Что связывает Беларусь с ОАЭ и какова ситуация с торговлей
ОАЭ не входит в число основных торговых партнеров Беларуси. По данным Белстата, в январе-августе этого года среди них были Россия (47,9% от всего объема товарооборота), Украина (7,4%), Китай (7,3%), Германия (4,2%), Польша (4,1%), Литва (2,3%). Дальше расположились Великобритания и Северная Ирландия, Казахстан, Нидерланды, США, Италия, Турция, Бразилия. К примеру, на Бразилию приходилось 1,1% от всего объема товарооборота.
Но товарооборот между Беларусью и ОАЭ то падает, то растет в последние годы. В 2019 году экспорт в ОАЭ составил 84,9 миллиона долларов, годом ранее — 58 миллионов, а в 2017-м — 78,8 миллиона. В прошлом году на Эмираты приходилось 0,29% от всего экспорта товаров.
Импортировали из ОАЭ в 2019 году мы на 19,8 миллиона долларов (0,05% от всего импорта), годом ранее — на 14,3 миллиона.
Сотрудничество Беларуси с деловыми кругами ОАЭ активизировалось после
Делегация деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с одним из руководителей компании Emaar Properties Аднаном Алаббаром, подразделения холдинга в Дубае,
Между тем страны, по всей видимости, расширяют сферы взаимных интересов. В июле этого года правительства двух стран
Компании из ОАЭ
При этом Александр Лукашенко несколько лет во время осенних школьных каникул
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Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской...
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