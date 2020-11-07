Порошенко призвал Украину немедленно ввести санкции против Лукашенко









nv.ua . «Сейчас ЕС ввел санкции против Лукашенко. Ау, украинская власть… Чего вы ждете? Если вы претендуете на европейский вектор, если вы координируете свои действия с лучшим стратегическим партнером, вы одобрения России ждете?..» — заявил он в эфире программы Свобода Савика Шустера на телеканале Украина, сообщает





Порошенко считает, что Украина не должна кого-то поддерживать или навязывать, потому что это касается только белорусского народа.





«Но наш интерес в том числе и с точки зрения безопасности, чтобы Беларусь не потеряла свой суверенитет и независимость. В противном случае это будет означать, что граница с агрессором станет длиннее на 200 тыс. км. И опасность для Украины увеличится в разы», — прибавил нардеп.





Вскоре после начала протестов в Беларуси Петр Порошенко призвал провести там досрочные президентские выборы и освободить политзаключенных.





Напомним, в конце сентября в МИД Украины заявили, что после истечения президентских полномочий Лукашенко будут называть его по имени и фамилии.









В Беларуси в ответ назвали это «чрезвычайно недружественным жестом».





В начале октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет присоединиться к персональным санкциям Евросоюза против Беларуси.





После массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.





Главы стран ЕС отказались признать результаты выборов в Беларуси и призвали руководство страны отказаться от насилия, пойти на диалог с оппозицией и провести новые выборы.





23 сентября Лукашенко привели к присяге. Церемония инаугурации прошла тайно. Большинство стран не признали Лукашенко легитимным.