|
Все – в дело: в Беларуси из листвы делают органические удобрения
07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Листьям не место на свалке. Так решили в Беларуси. И теперь наравне со стеклом, бумагой и пластиком отправляют на переработку и опавшую листву с деревьев. Где она пригодилась, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Листопад – это не только природное явление. В Беларуси так называют ноябрь. Работы у коммунальных служб сейчас прибавилось. Только в Минске нужно убрать опавшую листву с девяти гектаров. А это ни много ни мало по размерам как десять футбольных полей.
Теперь в Беларуси наравне со стеклом, бумагой, пластиком опавшая листва подлежит раздельному сбору. Это прописано в новом Техническом кодексе. Тем, кто выбросил листву в мусорный контейнер, грозит штраф: от пятидесяти до пятисот долларов. Предприятия и частные лица передают осеннее сырье на переработку.
Каждый день на специальный полигон под Минском привозят в среднем сто тонн опавшей листвы. Ее очищают от примесей и измельчают. Закладывают в бурты. Температура – 60-80 градусов, микробы и кислород превращают листву в удобрение. На это нужно три-шесть месяцев. Морозы компостированию не помешают.
Мелкое сырье – это уже готовый гумус: органическое удобрение. А вот крупные фракции снова отправят на компостирование.
«Мы улучшаем всхожесть культур, которые выращиваются, и обогащаем почву полезными элементами».
Делать гумус из опавшей листы в промышленных масштабах в Беларуси начали около полутора лет назад. Популярностью он пользуется как у фермеров, так и у дачников.
Убирать листву коммунальные службы будут и в начале весны, когда растает снег. Дело в том, что березы, ивы и дубы осыпаются позже всех.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делать гумус из опавшей листы в промышленных масштабах в Беларуси начали около полутора лет назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)