Все – в дело: в Беларуси из листвы делают органические удобрения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Листьям не место на свалке. Так решили в Беларуси. И теперь наравне со стеклом, бумагой и пластиком отправляют на переработку и опавшую листву с деревьев. Где она пригодилась, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Листопад – это не только природное явление. В Беларуси так называют ноябрь. Работы у коммунальных служб сейчас прибавилось. Только в Минске нужно убрать опавшую листву с девяти гектаров. А это ни много ни мало по размерам как десять футбольных полей.

«Если говорить про парки, то только вдоль дорожек убирается листва. Пять метров вдоль дорожек и входные зоны. На лесопарковых массивах тоже только вдоль дорожек. На территории улиц листва убирается в полном объеме – для того, чтобы обеспечить безопасность движения. Потому что скользкая листва удлиняет тормозной путь, если она прилетает на дорогу», – говорит руководитель службы благоустройства унитарного предприятия «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

Теперь в Беларуси наравне со стеклом, бумагой, пластиком опавшая листва подлежит раздельному сбору. Это прописано в новом Техническом кодексе. Тем, кто выбросил листву в мусорный контейнер, грозит штраф: от пятидесяти до пятисот долларов. Предприятия и частные лица передают осеннее сырье на переработку.

«Листву нужно сдавать на переработку: сжигать или захоранивать нельзя. Вместе с листвой допустим сбор веток и сучьев. Никаких других отходов, тех же самых бытовых и других отходов. Чистая листва», – поясняет начальник отдела продаж предприятия по переработке отходов Александр Логутенок.

Каждый день на специальный полигон под Минском привозят в среднем сто тонн опавшей листвы. Ее очищают от примесей и измельчают. Закладывают в бурты. Температура – 60-80 градусов, микробы и кислород превращают листву в удобрение. На это нужно три-шесть месяцев. Морозы компостированию не помешают.

«Бурты имеют форму стога. Верхний слой сантиметров 30-40. Да, при хороших морозах промерзает. А внутри происходит дальнейший процесс компостирования всей остальной массы», – отмечает начальник участка по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

Мелкое сырье – это уже готовый гумус: органическое удобрение. А вот крупные фракции снова отправят на компостирование.

«Мы улучшаем всхожесть культур, которые выращиваются, и обогащаем почву полезными элементами».

Делать гумус из опавшей листы в промышленных масштабах в Беларуси начали около полутора лет назад. Популярностью он пользуется как у фермеров, так и у дачников.

Убирать листву коммунальные службы будут и в начале весны, когда растает снег. Дело в том, что березы, ивы и дубы осыпаются позже всех.