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"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

07.11.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.

В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трехбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

3:00 — оценки как часть общешкольного рейтинга;

7:00 — почему пятибалльная система изжила себя?

10:00 — "достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продается" в школе;

13:00 — что делать родителям, если школа прессует за оценки?

15:30 — как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?

17:00 — как обсудить с ребенком проблему оценок?

20:00 — какой должна быть идеальная оценка?

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Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах все чаще...
 
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