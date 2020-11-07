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"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?
07.11.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.
В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трехбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.
3:00 — оценки как часть общешкольного рейтинга;
7:00 — почему пятибалльная система изжила себя?
10:00 — "достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продается" в школе;
13:00 — что делать родителям, если школа прессует за оценки?
15:30 — как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?
17:00 — как обсудить с ребенком проблему оценок?
20:00 — какой должна быть идеальная оценка?
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