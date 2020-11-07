ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экорынок открылся под Минском – видео

07.11.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

На месте долгостроя в двух километрах от Минска, в деревне Валерьяново, открылся современный продовольственный рынок. Аналогов ему нет во всей Беларуси.

"Здесь собралось самое лучшее, что было у наших соседей. Проехались, посмотрели в Москве, в Петербурге, такие вот аналогичные рынки. Рынок этот строился по поручению президента в течении двух лет", - сказал директор экорынка Денис Лявер.

Многофункциональный четырехэтажный комплекс занимает площадь в 20 тысяч квадратных метров. Экорынок на 140 торговых мест развернулся на пяти тысячах "квадратов".

Фермеры и крупные сельскохозяйственные предприятия предлагают покупателям мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, грибы, рыбу, бакалею и прочее. Также на новом рынке оборудованы удобные места для продажи продукции с собственного огорода.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крытый продовольственный рынок открылся в деревне Валерьяново, объект строился по поручению президента. Там можно купить продукцию белорусских фермеров и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске устроили забег с пианино весом 200 кг. Смотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика