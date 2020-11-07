Экорынок открылся под Минском – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На месте долгостроя в двух километрах от Минска, в деревне Валерьяново, открылся современный продовольственный рынок. Аналогов ему нет во всей Беларуси.

"Здесь собралось самое лучшее, что было у наших соседей. Проехались, посмотрели в Москве, в Петербурге, такие вот аналогичные рынки. Рынок этот строился по поручению президента в течении двух лет", - сказал директор экорынка Денис Лявер.

Многофункциональный четырехэтажный комплекс занимает площадь в 20 тысяч квадратных метров. Экорынок на 140 торговых мест развернулся на пяти тысячах "квадратов".

Фермеры и крупные сельскохозяйственные предприятия предлагают покупателям мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, грибы, рыбу, бакалею и прочее. Также на новом рынке оборудованы удобные места для продажи продукции с собственного огорода.