Правозащитники: на сегодняшних акциях в Минске задержаны больше сорока человек

По данным правозащитников, при попытке собраться на марш медиков в Минске 7 ноября задержаны десятки человек. Помимо этого, задержания происходили на традиционной субботней женской акции.



Фото: Радыё Свабода.

Правозащитному центру «Весна» на сей момент известны фамилии 40 задержанных, которые пришли участвовать в марше медиков.

Как сообщалось, к 12.00 возле главного входа в 1-ю городскую клиническую больницу на проспекте Независимости собралось около 50 человек, некоторые были в белых халатах. Сразу же сюда подъехали микроавтобусы с сотрудниками ОМОН. Силовики усадили в микроавтобусы всех собравшихся и уехали. Задержанных отвезли на парковку напротив здания Академии наук, где пересадили из микроавтобусов в поджидавшие там автозаки.

Правозащитники также сообщают о задержаниях на женском «цветочном демарше справедливости». Силовики начали задерживать женщин до того, как они успели собраться. Сотрудники ОМОН на микроавтобусах точечно задерживали женщин с цветами, которые гуляли на проспекте Независимости. Правозащитному центру «Весна» на данный момент известны фамилии четырех задержанных.