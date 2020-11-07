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Правозащитники: на сегодняшних акциях в Минске задержаны больше сорока человек

07.11.2020 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным правозащитников, при попытке собраться на марш медиков в Минске 7 ноября задержаны десятки человек. Помимо этого, задержания происходили на традиционной субботней женской акции.

Правозащитники: на сегодняшних акциях в Минске задержаны больше сорока человек
Фото: Радыё Свабода.

Правозащитному центру «Весна» на сей момент известны фамилии 40 задержанных, которые пришли участвовать в марше медиков.

Как сообщалось, к 12.00 возле главного входа в 1-ю городскую клиническую больницу на проспекте Независимости собралось около 50 человек, некоторые были в белых халатах. Сразу же сюда подъехали микроавтобусы с сотрудниками ОМОН. Силовики усадили в микроавтобусы всех собравшихся и уехали. Задержанных отвезли на парковку напротив здания Академии наук, где пересадили из микроавтобусов в поджидавшие там автозаки.

Правозащитники также сообщают о задержаниях на женском «цветочном демарше справедливости». Силовики начали задерживать женщин до того, как они успели собраться. Сотрудники ОМОН на микроавтобусах точечно задерживали женщин с цветами, которые гуляли на проспекте Независимости. Правозащитному центру «Весна» на данный момент известны фамилии четырех задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным правозащитников, при попытке собраться на марш медиков в Минске 7 ноября задержаны десятки человек. Помимо этого, задержания происходили на традиционной...
 
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