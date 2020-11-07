Белорусская АЭС заработала. Надо ли прыгать до потолка?

Сегодня на открытии Белорусской АЭС Александр Лукашенко патетично произнес : «Исторический момент — страна становится ядерной державой». Ну, вообще-то так принято говорить о государствах, обладающих ядерным оружием. Армению или Финляндию с их АЭС к ядерному клубу не относят. Этой патетикой Лукашенко, вероятно, выражает свою недосягаемую мечту.



По мнению экспертов, Белорусская АЭС может оказаться экономически провальным проектом из-за высокой себестоимости энергии. Фото: belaes.by.

В советское время белорусская территория была нашпигована ядерным оружием: по состоянию на 1989 год на ней находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. Но последнюю ракету вывели к ноябрю 1996 года.

Лукашенко к тому времени был уже президентом, однако ничего изменить не мог: отказ от ядерного оружия оформили прежние власти. Он не раз сокрушался по этому поводу.

«Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали», — проронил белорусский вождь в 2010 году.

Действительно, есть пример Северной Кореи. С тамошним диктатором, обладающим ядерными ракетами, вынуждена цацкаться даже могущественная Америка, с ним несколько раз встречался Дональд Трамп. Правда, репутацию Ким Чен Ына это вряд ли спасает.

Политические противники Лукашенко, который бо́льшую часть времени своего правления остро конфликтует с западными странами, не раз заявляли, что он может использовать АЭС для ядерного шантажа.

Оказались на ножах с литовцами

Впрочем, мирный атом в варианте официального Минска и так уже привел в трепет соседей-литовцев. Белорусская АЭС построена всего лишь в 50 километрах от Вильнюса. И это обстоятельство надолго отравило двусторонние отношения.

В 2017 году литовский Сейм принял закон, который трактует БелАЭС как угрозу национальной безопасности Литвы. Теперь она всюду, где только может, ставит палки в колеса белорусским властям.

При этом Лукашенко, как следует из его сегодняшнего выступления, считает, что это литовцы во всем виноваты. В частности, потому, что «на ровном месте влезли в наш огород».

Вероятно, имеется в виду то, что Литва занимает особенно жесткую позицию, осуждая фальсификации на президентских выборах в Беларуси 9 августа. А к тому же приютила соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. Хотя выдавили ее в соседнюю страну путем шантажа сами белорусские власти.

Некуда экспортировать энергию

Тем временем Вильнюс договорился с другими странами Балтии поставить заслон энергии со станции в Островце. На днях литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заблокировал поставки электричества из Беларуси в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС.

И в целом экспорт электроэнергии с этой станции под большим вопросом. Между тем и без АЭС Беларусь производит достаточно электричества, чтобы удовлетворять внутренний спрос. Ну и зачем было этот атомный огород городить?

Белорусские власти намерены увеличивать потребление электричества в стране, развивать электротранспорт, строить дома с электрическим отоплением и пр. Но четкого продуманного плана на этот счет, похоже, пока нет.

Лукашенко иронизирует, говоря об энергии с АЭС: «Наши протестуны плачут, что некуда ее девать». Но не далее как в сентябре он сам обращался к ученым: «Вы нам подскажете то, что мы, может быть, не видим, — где можно эту энергию использовать».

К тому же, по мнению ряда независимых экспертов, Белорусская АЭС может оказаться экономически провальным проектом из-за высокой себестоимости энергии.

Власти козыряют тем, что теперь не надо будет покупать у России так много газа. По данным главы Минэнергетики Виктора Каранкевича, ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95% до 60%. Кроме того, сократятся выбросы парниковых газов в атмосферу.

Да, но при этом Беларусь по уши влезла в долги перед Россией. Возникнет и урановая зависимость: топливо для БелАЭС — российское. Между тем стратегическая зависимость Беларуси от России и так чрезмерна, создает угрозы для национальной безопасности.

Долговая яма становится все глубже

Белорусским властям удалось смягчить условия займа, взятого у Москвы на сооружение АЭС, не все равно речь идет о больших деньгах, которые придется отдавать с процентами.

Соглашение между правительствами двух стран, подписанное в 2011 году, предусматривало кредит до 10 млрд долларов США. Прогнозная же стоимость проекта сооружения БелАЭС, финансируемая из средств этого кредита, по данным российской стороны, не превысит 6 млрд долларов США.

Однако специалисты отмечают, что, кроме этого, дорого стоят строительство инфраструктуры, интеграция станции в энергосистему страны. А в перспективе придется сильно потратиться на демонтаж и утилизацию АЭС.

Вдобавок Лукашенко загорелся идеей вложить сэкономленные деньги российского кредита в строительство портового терминала в Ленинградской области, чтобы переваливать там белорусские грузы. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

Не исключено, что Москва даст добро. Чем не выгода: белорусский партнер сам вложится в российскую инфраструктуру да потом еще выплатит заем с процентами.

Вот только с белорусской стороны это похоже на реализацию принципа «назло маме уши отморожу». Ведь перебросить на Россию транзит белорусских экспортных грузов, прежде всего нефтепродуктов, решено в отместку «плохим» литовцам. Хотя экспортировать эти грузы через Россию — путь более далекий и дорогой.

Лукашенко же сыплет идеями. Сегодня он обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС. Днем ранее на открытии третьей линии минского метро белорусский вождь и вовсе заявил, что Беларуси не помешает еще одна АЭС, «чтобы уйти от зависимости по углеводородам».

Сакраментальный вопрос: а где взять деньги? Снова просить у России, долг перед которой уже и так настолько велик, что приходится брать новые кредиты на погашение прежних? Она-то, возможно, даст, но это — путь в окончательную кабалу. Нынешняя белорусская власть готова нахватать долгов, за которые не расплатятся и внуки.

При нынешнем режиме страна обречена на деградацию

Задумывая строительство АЭС, Лукашенко, похоже, мыслил категориями социалистической гигантомании. За эти годы можно было бы структурно перестроить экономику, избавиться от неэффективных производств, немеряно жрущих энергию, дать широкий простор зеленой энергетике и пр.

Но теперь дело сделано и в любом случае приходится сохранять лицо. «Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий», — заявил сегодня Лукашенко.

Да, но при этом из-за политического беспредела после выборов отсюда бегут ИТ-компании, другой высокотехнологичный бизнес. Белорусских айтишников с радостью принимают Польша, Литва, Украина. Из страны выдавливаются лучшие мозги.

Формирование здесь мрачного военно-полицейского режима сделает Беларусь еще более проблемной, бесперспективной для зарубежных инвесторов.