Источник материала: Ежедневник

С понедельника, 9 ноября, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти вводится комендантский час с 22:00 до 05:00, сообщила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили, передает грузинский «Первый канал».

Цкитишвили пояснила, что речь идет как о передвижении пешком, так и на транспорте.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Грузии введут комендантский час из-за коронавируса С понедельника, 9 ноября, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти вводится комендантский час с 22:00 до 05:00, сообщила вице-премьер Грузии Майя...

«Это ограничение не будет распространяться на международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, на тех, кто перемещается для работы стратегических, медицинских, фармацевтических и медийных объектов и оказания услуг по доставке», — сказала она.Нарушителям будут грозить штрафы в размере 2 тыс. лари (почти 46 тыс. руб.), сообщила вице-премьер. По словам Цкитишвили, руководство страны также обсуждает с местными властями возможность ограничить число пассажиров в общественном транспорте.В начале сентября глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране началась вторая волна пандемии COVID-19. Из-за роста числа заболевших власти ужесточили ограничения, призванные предотвратить распространение инфекции.Так, в стране запретили проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и так далее. Кроме того, в Грузии ввели запрет на проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров решили перенести, пишет