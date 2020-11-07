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В Грузии введут комендантский час из-за коронавируса

07.11.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С понедельника, 9 ноября, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти вводится комендантский час с 22:00 до 05:00, сообщила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили, передает грузинский «Первый канал».

Цкитишвили пояснила, что речь идет как о передвижении пешком, так и на транспорте.

«Это ограничение не будет распространяться на международные автомобильные перевозки и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, на тех, кто перемещается для работы стратегических, медицинских, фармацевтических и медийных объектов и оказания услуг по доставке», — сказала она.

Нарушителям будут грозить штрафы в размере 2 тыс. лари (почти 46 тыс. руб.), сообщила вице-премьер. По словам Цкитишвили, руководство страны также обсуждает с местными властями возможность ограничить число пассажиров в общественном транспорте.

В начале сентября глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране началась вторая волна пандемии COVID-19. Из-за роста числа заболевших власти ужесточили ограничения, призванные предотвратить распространение инфекции.

Так, в стране запретили проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого числа гостей, — свадеб, поминок, юбилеев и так далее. Кроме того, в Грузии ввели запрет на проведение любых культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек. Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров решили перенести, пишет РБК. 

 

 
 
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С понедельника, 9 ноября, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти вводится комендантский час с 22:00 до 05:00, сообщила вице-премьер Грузии Майя...
 
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