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В Минске устроили забег с пианино весом 200 кг. Смотрите, как это было
Источник материала: Tut.by
7 ноября в Минске на стадионе БГПУ провели нестандартный забег: участники несли акустическое пианино весом 200 кг. Спортивно-музыкальный праздник посвятили Международному дню пианиста. По словам организаторов, это был первый забег с пианино в мире.
С акустическим пианино по стадиону пробежались дважды. Те, кто хотел уменьшить нагрузку, брали синтезаторы.
— Все инструменты после забега остались целыми, — уточнили организаторы. — Пианино немножко пострадало уже потом, когда с ним фотографировались.
В перерывах между забегами на клавишных могли сыграть все желающие.
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7 ноября в Минске на стадионе БГПУ провели нестандартный забег: в руках у участников было акустическое пианино весом 200 кг.
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