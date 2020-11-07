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В Минске устроили забег с пианино весом 200 кг. Смотрите, как это было

07.11.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 ноября в Минске на стадионе БГПУ провели нестандартный забег: участники несли акустическое пианино весом 200 кг. Спортивно-музыкальный праздник посвятили Международному дню пианиста. По словам организаторов, это был первый забег с пианино в мире.

С акустическим пианино по стадиону пробежались дважды. Те, кто хотел уменьшить нагрузку, брали синтезаторы.

— Все инструменты после забега остались целыми, — уточнили организаторы. — Пианино немножко пострадало уже потом, когда с ним фотографировались.

В перерывах между забегами на клавишных могли сыграть все желающие.
























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Теги: Минск
 
 
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7 ноября в Минске на стадионе БГПУ провели нестандартный забег: в руках у участников было акустическое пианино весом 200 кг.
 
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