Лукашенко назвал выборы в США унижением американцев, сказал, что сам не уйдет

Источник материала: АФН

Лукашенко позволил себе покритиковать проходящие в США выборы, назвав их издевательством над демократией и американцами. Однако, в итоге он все же озвучил, в чем заключался весь смысл этой заранее подготовленной тирады обвинений.

"Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией".

«Они (наблюдатели – ред.) стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо - выкинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо".

"Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент, я вчера говорил, потребует повторных выборов в Америке. А там уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, да и англосаксы и прочие потребуют повторных выборов. Могу сейчас сказать: никак, побоятся".

"Но такого позора, такого унижения американцев… Надо было потренироваться, чтобы сотворить".

"Слава богу, наши протестуны и не только поймут. Вот сравнить есть с чем. На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. Это уже комедия и позорище для всей демократии».

«И хорошо, что это произошло, что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять ".

Такое желание шкловского пенсионера задеть, оскорбить, унизить, показать некое свое превосходство по отношению США объясняется его же собственными высказываниями. Это все от безумной зависти к тому инструментарию, который есть в распоряжении американского президента. Построить свой мирок в виде агрохунты в центре Европы, и в итоге стать изгоем почти для всей планеты, пинать которого позволяют даже ближайшие соседи с меньшей территорией и населением. Вот сейчас бы авианосец, ракеты…

"Я не жду, что ситуация поменяется в наших (с США – ред.) отношениях. Никак не изменятся. Ни один - предыдущий, если он уйдет, ни новый, приходящий, - на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты».

Этим сказано многое. Эта высказывание объясняет и сегодняшний восторг на БелАЭС: «Наша страна сегодня становится ядерной державой…». Похожая истерия была в 2006 году, когда сам полетел на Байконур на запуск первой «Белки». Вот-вот, сейчас, выйдет в люди…

Тогда ракет взорвалась по сути на глазах. Потребовались годы на повторение попытки запустить свой спутник. Что-то запустили с помощью, а точнее руками и деньгами России и Китая, но пока в космосе всё плохо… Но раз у него не вышло, значит, у остальных должно быть еще хуже.

"Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там не то, что у нас - "авторитаризм и диктатура". Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Дергался-дергался, что-то хотел сделать, срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда"…