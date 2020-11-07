СМИ: ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой и его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье

Источник материала: Onliner

ТАСС со ссылкой на источник сообщает , что при крушении самолета в Подмосковье погибли два человека. Это ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и, по предварительной информации, его жена.

«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», — сказал собеседник агентства.

41-летний Александр Колтовой — ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ.





По сообщениям очевидцев, на видео запечатлены последние секунды полета самолета перед крушением.

(будет дополнено)