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СМИ: ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой и его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье
Источник материала: Onliner
ТАСС со ссылкой на источник
«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», — сказал собеседник агентства.
41-летний Александр Колтовой — ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По сообщениям очевидцев, на видео запечатлены последние секунды полета самолета перед крушением.
(будет дополнено)
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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что при крушении самолета в Подмосковье погибли два человека: ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его...
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