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СМИ: ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой и его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье

07.11.2020 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что при крушении самолета в Подмосковье погибли два человека. Это ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и, по предварительной информации, его жена. 

«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», — сказал собеседник агентства.

41-летний Александр Колтовой — ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

СМИ: ведущий ток-шоу на НТВ Колтовой и его жена погибли при крушении самолета в Подмосковье

По сообщениям очевидцев, на видео запечатлены последние секунды полета самолета перед крушением.

(будет дополнено)

 
 
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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что при крушении самолета в Подмосковье погибли два человека: ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его...
 
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