ДТП на пересечении Рокоссовского и Плеханова: столкнулись Renault Logan и Renault Sandero

Источник материала: Onliner

Читатели прислали в редакцию Onliner видео ДТП на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. На видео с регистратора видно, как сталкиваются два автомобиля: Renault Logan и Renault Sandero.

Подробности произошедшего нам рассказал читатель Виталий.

— Я подъезжаю к перекрестку, жду зеленый свет. Проходит примерно минута. Затем вижу, как Renault Sandero едет через перекресток и врезается в Renault Logan. В Sandero были пожилые люди, они сидели спереди. А вот в Logan сидела только женщина. Насколько я знаю, все остались живы, — прокомментировал мужчина.