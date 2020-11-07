ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП на пересечении Рокоссовского и Плеханова: столкнулись Renault Logan и Renault Sandero

07.11.2020 17:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Читатели прислали в редакцию Onliner видео ДТП на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. На видео с регистратора видно, как сталкиваются два автомобиля: Renault Logan и Renault Sandero.

Подробности произошедшего нам рассказал читатель Виталий.

— Я подъезжаю к перекрестку, жду зеленый свет. Проходит примерно минута. Затем вижу, как Renault Sandero едет через перекресток и врезается в Renault Logan. В Sandero были пожилые люди, они сидели спереди. А вот в Logan сидела только женщина. Насколько я знаю, все остались живы, — прокомментировал мужчина.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели прислали в редакцию Onliner видео ДТП на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. На видео с регистратора видно, как сталкиваются два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США не скоро приедет в Беларусь, если вообще приедет при Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика