«Мы не встанем на колени. Давайте жить дружно». Лукашенко с площадки БелАЭС обратился к Литве и Польше

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— Я хочу еще раз обратиться [к руководству Литвы] сегодня с площадки Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы — в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают, — сказал Лукашенко.





Обратился он и к полякам.





— То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать.





Напомним, Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.





7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. 11 октября была запущена цепная реакция: реактор стал функционировать.





Еще в начале сентября страны Балтии договорились, что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.





3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.





7 ноября первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной — 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.