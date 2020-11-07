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Лукашенко заявил, что "не парится" из-за санкций ЕС

07.11.2020 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал санкции ЕС, введенные против него.



Об этом сообщает БелТА.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Как известно, 2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против Лукашенко.

Кроме самого Лукашенко, ЕС добавил к санкционного списка его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеєнка, прессекретаря Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Міклашевича.

ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 лиц, принимая во внимание серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.
 
 
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал санкции ЕС, введенные против него.
 
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