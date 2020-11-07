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В Минске омоновец задержал девушку, которая шла с опавшими листьями в руках
Источник материала: Партизан
В Минске задержали девушку, которая шла с опавшими листьями в руках.
Инцидент произошел недалеко от площади Победы. На видео, которая сняла читательница
“Если это не 37-й, то что?” — задается риторическим вопросом автор видео.
7 ноября в Минске проходит традиционный для субботы Женский марш. По информации правозащитного центра “Весна”, известно как минимум о четырех девушках, которые были задержаны на акции.
Сегодня в столице также проходил и Марш медиков. Правозащитники сообщают минимум о 40 задержанных на этой акции.
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В Минске задержали девушку, которая шла с опавшими листьями в руках.
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