В Минске омоновец задержал девушку, которая шла с опавшими листьями в руках





“Если это не 37-й, то что?” — задается риторическим вопросом автор видео.





7 ноября в Минске проходит традиционный для субботы Женский марш. По информации правозащитного центра “Весна”, известно как минимум о четырех девушках, которые были задержаны на акции.





Сегодня в столице также проходил и Марш медиков. Правозащитники сообщают минимум о 40 задержанных на этой акции.