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Подарки народу: в Беларуси празднуют День Октябрьской революции
07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси до сих пор отмечают День Октябрьской революции. 7 ноября в стране – праздник, в который принято дарить подарки жителям республики, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Во всех регионах в этот день открыли знаковые объекты. Премьер-министр на Витебщине запустил завод металлопроката стоимостью в 360 миллионов евро. Инвестиции, кстати, не только белорусские. Капитал – и европейский, и российский.
В красный день календаря заработала третья линия метро. И это, пожалуй, самый важный подарок жителям Минска. На новой ветке только четыре станции. Но это пока. Будет 14. Многие горожане не скрывали радости, и с самого утра ждали открытия станций.
Спустя больше века отношение к Великому Октябрю у людей разное. Но все же революция 1917 года, в том числе и белорусское историческое – наследие. Потому с распадом СССР
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Место встречи белорусских коммунистов из года в год неизменно – у памятника Ленину перед домом правительства.
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