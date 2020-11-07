Подарки народу: в Беларуси празднуют День Октябрьской революции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси до сих пор отмечают День Октябрьской революции. 7 ноября в стране – праздник, в который принято дарить подарки жителям республики, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.



Место встречи белорусских коммунистов из года в год неизменно – у памятника Ленину перед домом правительства. Политики, ветераны, молодежь возложили цветы к монументу. Настроение у многих участников митинга – ностальгическое.

«Серп и молот – это союз рабочего класса и крестьянства, и на этом же строилось наше государство – на труде рабочих и крестьян», – рассказала секретарь Кореличской районной организации компартии Беларуси Мария Беленова.

Во всех регионах в этот день открыли знаковые объекты. Премьер-министр на Витебщине запустил завод металлопроката стоимостью в 360 миллионов евро. Инвестиции, кстати, не только белорусские. Капитал – и европейский, и российский.



А губернатор Минской области провел день на рынке. Торговый комплекс возвели недалеко от столицы. Строили по поручению Александра Лукашенко. Этот объект – первый такой в стране, потому что с приставкой «эко». Со всех областей сюда будут привозить фермерские продукты. И химии обещают не добавлять.

«Во всем мире эти продукты обретают все большую популярность. Поэтому и этот объект в том числе должен популяризировать эко-продукт. У нас в Мядельском районе есть уже фермеры, которые имеют европейские сертификаты на эко-продукцию. И потому все это будет набирать обороты», – сказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

В красный день календаря заработала третья линия метро. И это, пожалуй, самый важный подарок жителям Минска. На новой ветке только четыре станции. Но это пока. Будет 14. Многие горожане не скрывали радости, и с самого утра ждали открытия станций.