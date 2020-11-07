В Минске прошел необычный забег с 250-килограммовым пианино – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Организатор мероприятия и владелец одного из столичных магазинов музыкальных инструментов Иван Манько рассказал Sputnik, что идея забега возникла спонтанно.

"Это первый в мире забег с пианино – посмотрели в интернете, ничего подобного раньше не было. Сделали две любительские команды: спортсменов и музыкантов. Все пробежали с удовольствием, хоть кто-то и надорвал мышцы. Всего – около 50 человек", - отметил Иван.

Вес инструмента — около 250 кг, атлеты поделились на команды по 10 человек, чтобы пробежать 440 метров с неслабой нагрузкой. Чтобы поучаствовать могли дети, принесли небольшие синтезаторы – от 2 до 10 кг. Выиграла команда, которая пробежала дистанцию за 3 минуты 52 секунды – это лучшее время.

Всем участникам понравился забег, некоторые поделились впечатлением со Sputnik: "Пианино раньше поднимал, но не такое тяжелое. Кажется, сегодня я что-то надорвал…"

Кстати, инструмент настроили, чтобы в перерывах между забегом на нем можно было сыграть. Бывший клавишник белорусской музыкальной группы ”"Нейродюбель" Максим Ивашин пояснил, что пианино не расстроилось по итогам забега, но слегка пострадало.

"Во время финишной фотосессии его уронили. Если играть на нем уже нельзя будет, будем использовать как соревновательный реквизит", - констатировал он.