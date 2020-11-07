«Заряженный» электрический седан Audi RS e-tron GT: первые изображения

Источник материала: Tut.by

Компания Audi готовится к старту продаж электрического седана e-tron GT, продолжая подогревать интерес к новинке. Не так давно немцы объявили , что выпуск электрокара начнется в конце текущего года — одновременно со стандартной версией дебютирует и «разогретая» модификация с приставкой RS.





Накануне Audi поделилась фотографиями прототипа RS e-tron GT с легким камуфляжем на кузове, который практически не мешает разглядеть детали и пропорции машины. Есть и технические подробности, хотя пока они предварительные. По узлам и агрегатам седан Audi будет унифицирован с Porsche Taycan, а электромоторы спереди и сзади на пару будут развивать 598 л. с. В режиме Overboost отдача составит 646 л. с., а крутящий момент — 830 Нм.









До 100 км/ч RS e-tron GT массой 2,3 тонны должен будет разгоняться примерно за 3,5 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч. Одного заряда батареи емкостью 93,4 кВт·ч будет хватать на 400 км пробега (по методике WLTP). Также новинка получит адаптивную пневмоподвеску и полноуправляемое шасси, а за доплату предложат карбон-керамические тормоза.





Премьера e-tron GT и RS-версии должна состояться до конца года, но продажи, по всей видимости, начнутся уже в 2021 году. Как предполагает издание Auto Motors und Sport , в Германии стартовая стоимость RS e-tron GT составит около 138 тысяч евро.