Ким Самусенко. Фото: TUT.BY

Задержание члена совета "Дзея" Кима Самусенко

Члена совета общественного движения "Дзея" Кима Самусенко задержали 3 ноября дома после обысков у него дома и дома его матери. После жесткого обыска, сопровождавшегося выстрелами в доме и применением физической силы, силовики забрали всю технику Кима и его жены, зарегистрированное охотничье оружие, деньги, бчб-флаг, флаг Украины, украинский паспорт жены и прочее. Родным сообщили, что мужчина задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Его поместили в изолятор временного содержания на Окрестина, где находится и сейчас.









Изъятые вещи Кима Самусенко





СК: "3 ноября взломали систему Мингорисполкома”

Через два дня после после задержания Кима Самусенко Следственный комитет Беларуси заявил, что он и его знакомый причастны к взлому компьютерной системы Мингорисполкома.





"По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, действуя с неустановленными лицами, из личной заинтересованности, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома", — заявили в ведомстве.





Позже, как говорится в сообщении СК, был задержан его знакомый, причастный к взлому компьютерной системы Мингорисполкома. Речь идет об основателе "Дзеі" Киме Самусенко:





"По поручению следователя по месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого выявлен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, каски, мячи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке".





При этом, как сообщали сразу родные Кима, изъятое оружие из квартиры Кима является зарегистрированным, а на бронежилет никакое разрешение не нужно.









Известно, что по этому делу задержаны Иван Андрушойть и Александр Хацкевич. Иван Андрушойть на данный момент находится в ИВС на Окрестина. Но более подробной информации по задержанным пока нет.





Позже стало известно, что в рамках этого дела также задержан Павел Дрозд. Он также помещен в ИВС на Окрестина.





СК: "Активные участники митингов"

Кроме этого, Следственный комитет заявил, что Ким Самусенко и его знакомый "являлись активными участниками несанкционированных массовых мероприятий на территории столицы с 9 августа этого года". К таким выводам следствие пришло после изучения мобильного телефона задержанного 34-летнего мужчины. В сообщении СК фигурируют переписки в телеграме.





5 ноября также был задержан в рамках уголовного дела по ст. 342 УК брат Кима — Алексей Самусенко. В его доме тоже прошел обыск. Он также помещен в ИВС на Окрестина. Но пока неизвестно, в чем его конкретно подозревают.





Теперь Ким Самусенко и задержанный по данному делу признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).