Лукашенко: происходит смена поколений — я больше чем кто-либо это понимаю

При смене поколений очень важно не разрушать созданное, а пройти этот период красиво, сохранив все достижения суверенной Беларуси, заявил Александр Лукашенко, выступая 7 ноября на митинге перед коллективом и строителями БелАЭС в Островецком районе (Гродненская область).



Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС, 7 ноября с.г. Фото: president.gov.by.

«Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится. Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, уходящему поколению есть чем гордиться, есть множество достижений, важных для страны. «В тяжелейших условиях после распада Советского Союза, когда по талонам и купонам делили кусок хлеба и колбасы в Беларуси, мы стали в ряд с космическими державами, вместе с нашими братьями россиянами. Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо — платформу, то вся интеллектуальная начинка производится в Беларуси, и она высочайшего, мирового уровня», — привел доводы Лукашенко.

В числе основных достижений он также назвал создание биотехнологической корпорации, развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства. «Если Европа может обрушиться по ВВП до 20%, мы сейчас, в непростые времена, сражаемся, чтобы ни на один процент не упасть. И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно, — сказал Лукашенко. — А умеем же работать! И пахать умеем, и сеять, и убирать — все умеем. И по-человечески относиться к земле. Это ведь самая великая ценность в нашем государстве — люди и земля».

«Нашему поколению не стыдно, уходя из политики, экономики, передать вам, новому молодому поколению и предъявить вам то, что мы создали. Но самое главное — мы передаем нашим детям, внукам суверенную, независимую страну. Впервые в многовековой истории мы имеем свое государство со всеми атрибутами», — обратил внимание Лукашенко.