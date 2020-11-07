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От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

07.11.2020 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне, 6 ноября, с участием Александра Лукашенко состоялась торжественная церемония открытия четырех новых станций третьей линии Минского метрополитена: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».  

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

А в полдень 7 ноября новые станции открылись и для пассажиров.

Корреспондент «Белорусских новостей» тоже не преминул оценить интерьеры и технические новинки введенных станций через объектив своей фотокамеры.  

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки
 
От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

 

Помимо находок дизайнеров, он отметил и технические недоработки, которые несколько смазывают впечатление от новинок столичной подземки. К примеру, на «Юбилейной» уже произошла поломка автоматических дверей, кое-где они открывались асинхронно с дверями вагонов, не везде на станциях работали эскалаторы, а на «Площади Богушевича» невозможно было выйти в город.

Будем надеяться, что эти досадные погрешности в ближайшее время будут отрегулированы, и мы получим удовольствие от перемещений под площадями и магистралями родного города.  

Всего на третьей линии столичной подземки, которая пройдет из Курасовщины в Зеленый Луг через центр Минска, будет 14 станций.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Фотоэкскурсия с «Белорусскими новостями» по новым станциям Минского метро. 
 
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