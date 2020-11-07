От «Юбилейной» до «Ковальской Слободы» — и безо всякой спешки

Накануне, 6 ноября, с участием Александра Лукашенко состоялась торжественная церемония открытия четырех новых станций третьей линии Минского метрополитена: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».





А в полдень 7 ноября новые станции открылись и для пассажиров.

Корреспондент «Белорусских новостей» тоже не преминул оценить интерьеры и технические новинки введенных станций через объектив своей фотокамеры.





























































































































































Помимо находок дизайнеров, он отметил и технические недоработки, которые несколько смазывают впечатление от новинок столичной подземки. К примеру, на «Юбилейной» уже произошла поломка автоматических дверей, кое-где они открывались асинхронно с дверями вагонов, не везде на станциях работали эскалаторы, а на «Площади Богушевича» невозможно было выйти в город.

Будем надеяться, что эти досадные погрешности в ближайшее время будут отрегулированы, и мы получим удовольствие от перемещений под площадями и магистралями родного города.

Всего на третьей линии столичной подземки, которая пройдет из Курасовщины в Зеленый Луг через центр Минска, будет 14 станций.