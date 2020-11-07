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Правозащитники сообщают, что на акции медиков было задержано 57 врачей. Троих увезли на Окрестина

07.11.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Вясна", сегодня на акции медиков возле 1-й ГКБ было задержано 57 врачей.

Напомним, медики планировали провести свою акцию возле 1-й городской клинической больницы. Как сообщают очевидцы, почти сразу после того как врачи вышли и начали надевать халаты, к ним двинулась колонна бусов.

Медиков начали задерживать и развозить по РУВД.

Днем коллеги и родственники врачей собрались рядом с ведомствами, чтобы поддержать задержанных.

Правозащитники сообщают, что на акции медиков было задержано 57 врачей. Троих увезли на Окрестина
Правозащитники сообщают, что на акции медиков было задержано 57 врачей. Троих увезли на Окрестина

Среди ожидающих — парень Антон. Его мама работает медицинским регистратором в одной из больниц, она оказалась в числе задержанных. Сейчас он, как и остальные, ждет ее выхода из Ленинского РУВД, куда отвезли часть задержанных врачей. Вот что рассказывает парень:

— К Ленинскому РУВД приехали родственники и коллеги задержанных медиков. Мою маму тоже задержали, она лишь успела скинуть мне SMS: «Я в автозаке».

Мы стоим у РУВД уже 3,5 часа. Через щель мы увидели,как все задержанные стояли в гараже на улице. Больше никаких новостей о них не было, никакой информации нам не сообщали. Сначала даже не разрешали передавать теплые вещи, таблетки и воду.

Через какое-то время вышел сотрудник РУВД и сказал, что воду все-таки можно передать.

А еще к нам по очереди выходят сотрудники ведомства и просят уйти, хотя мы не находимся на территории РУВД, а стоим за забором.

Правозащитники сообщают, что на акции медиков было задержано 57 врачей. Троих увезли на Окрестина

Татьяна также ожидала своих коллег возле Первомайского РУВД. Женщина рассказывает, что трех медиков увезли на Окрестина.

Об этом нам рассказали сотрудники РУВД. Дали полчаса, чтобы мы быстро собрали теплые вещи, что-то удалось передать, — добавляет женщина.

 
Теги: Новости
 
 
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Как сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Вясна", сегодня на акции медиков возле 1-й ГКБ было задержано 57 врачей. Читать далее…
 
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