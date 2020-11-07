Правозащитники сообщают, что на акции медиков было задержано 57 врачей. Троих увезли на Окрестина

Источник материала: Onliner

Как сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Вясна", сегодня на акции медиков возле 1-й ГКБ было задержано 57 врачей.

Напомним, медики планировали провести свою акцию возле 1-й городской клинической больницы. Как сообщают очевидцы, почти сразу после того как врачи вышли и начали надевать халаты, к ним двинулась колонна бусов.

Медиков начали задерживать и развозить по РУВД.

Днем коллеги и родственники врачей собрались рядом с ведомствами, чтобы поддержать задержанных.









Среди ожидающих — парень Антон. Его мама работает медицинским регистратором в одной из больниц, она оказалась в числе задержанных. Сейчас он, как и остальные, ждет ее выхода из Ленинского РУВД, куда отвезли часть задержанных врачей. Вот что рассказывает парень:

— К Ленинскому РУВД приехали родственники и коллеги задержанных медиков. Мою маму тоже задержали, она лишь успела скинуть мне SMS: «Я в автозаке».

Мы стоим у РУВД уже 3,5 часа. Через щель мы увидели,как все задержанные стояли в гараже на улице. Больше никаких новостей о них не было, никакой информации нам не сообщали. Сначала даже не разрешали передавать теплые вещи, таблетки и воду.

Через какое-то время вышел сотрудник РУВД и сказал, что воду все-таки можно передать.

А еще к нам по очереди выходят сотрудники ведомства и просят уйти, хотя мы не находимся на территории РУВД, а стоим за забором.





Татьяна также ожидала своих коллег возле Первомайского РУВД. Женщина рассказывает, что трех медиков увезли на Окрестина.

— Об этом нам рассказали сотрудники РУВД. Дали полчаса, чтобы мы быстро собрали теплые вещи, что-то удалось передать, — добавляет женщина.