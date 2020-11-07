|
"Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?
07.11.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.
1:00 — как меняется этика комплиментов, и когда теперь их уместно делать, а когда — лучше воздержаться?
3:30 — "почему я не имею право сделать человеку комплимент, если хочется?"
4:45 — когда и кого комплимент может обидеть?
7:20 — как комплименты могут помочь начать коммуникацию с человеком?
9:00 — как правильно реагировать на комплименты и стоит ли их делать в ответ?
10:10 — о комплиментах в соцсетях;
11:35 — новая этика и шейминг: почему о некоторых особенностях внешности лучше промолчать?
13:40 — "в глазах смотрящего": можно ли предсказать, как отреагирует на комплимент ваш собеседник?
19:30 — как тактично сказать человеку, что с его внешним видом что-то не то или, например, от него дурно пахнет?
21:30 — цифровая этика и комментарии о внешности в соцсетях;
25:00 — почему какие-то комплименты нам приятны, а какие-то — совсем нет?
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое комплимент: откровенная лесть, социальное поглаживание или способ установить контакт? Как сейчас сделать комплимент и никого не обидеть? Как высказать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)