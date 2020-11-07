Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?

Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.

1:00 — как меняется этика комплиментов, и когда теперь их уместно делать, а когда — лучше воздержаться?

3:30 — "почему я не имею право сделать человеку комплимент, если хочется?"

4:45 — когда и кого комплимент может обидеть?

7:20 — как комплименты могут помочь начать коммуникацию с человеком?

9:00 — как правильно реагировать на комплименты и стоит ли их делать в ответ?

10:10 — о комплиментах в соцсетях;

11:35 — новая этика и шейминг: почему о некоторых особенностях внешности лучше промолчать?

13:40 — "в глазах смотрящего": можно ли предсказать, как отреагирует на комплимент ваш собеседник?

19:30 — как тактично сказать человеку, что с его внешним видом что-то не то или, например, от него дурно пахнет?

21:30 — цифровая этика и комментарии о внешности в соцсетях;

25:00 — почему какие-то комплименты нам приятны, а какие-то — совсем нет?

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