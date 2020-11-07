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Гонка окончена: стало известно, кто побеждает на выборах президента США
Источник материала: KYKY>
46-м главой США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом пишут ABC News, CNN, AP, The New York Times и NBC. Президентская гонка закончена.
У Байдена — 273 голоса выборщиков, что делает его победителем на выборах.
Дополняется.
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46-м главой США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом пишут ABC News, CNN, AP, The New York Times и NBC. Президентская гонка закончена. У Байдена — 273...
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