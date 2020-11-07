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Гонка окончена: стало известно, кто побеждает на выборах президента США

07.11.2020 19:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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46-м главой США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом пишут ABC News, CNN, AP, The New York Times и NBC. Президентская гонка закончена.

У Байдена — 273 голоса выборщиков, что делает его победителем на выборах.

Дополняется.

 
 
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46-м главой США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом пишут ABC News, CNN, AP, The New York Times и NBC. Президентская гонка закончена. У Байдена — 273...
 
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