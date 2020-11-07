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БГМУ опроверг информацию о восстановлении отчисленных студентов
Источник материала: Onliner
Сегодня на сайте БГМУ появилось
— Ректорат Белорусского государственного медицинского университета осуществляет детальное изучение всех обстоятельств и причин, побудивших некоторых студентов нарушить образовательный процесс в учреждении образования.
В соответствии с установленным законодательством по результатам анализа ситуации в отношении каждого провинившегося студента будут приняты меры дисциплинарного воздействия.
В то же время сообщаем, что информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, является фейком. Ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее отчисленные студенты БГМУ рассказали Onliner, что им предлагали восстановиться «при определенных условиях». Тогда получить официальный комментарий вуза нашей редакции не удалось.
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Сегодня на сайте БГМУ появилось заявление ректората. Согласно ему университет «опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили...
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