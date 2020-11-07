В БГМУ опровергли информацию о восстановлении отчисленных студентов

Согласно обращению руководства вуза, перед тем, как принимать какое-либо решение по каждому студенту, были изучены все обстоятельства и причины, побудившие его нарушить образовательный процесс в учреждении образования. И только по результатам анализа данной информации, принимались те или иные дисциплинарные меры, в том числе отчисление.





Информацию же, размещенную на некоторых интернет-ресурсах о восстановлении ранее отчисленных студентов, там назвали фейком.





— Ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс, — говорится в заявлении.





По сведениям "Белорусского партизана", эта информация - полуправда. Просто есть студенты, которые уже уехали из Беларуси. С ними не провели разъяснительные беседы, соответственно, не восстановили.