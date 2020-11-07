Солидарность: MonkeyFood просит о помощи













Кафе присоединилось к Национальной забастовке и с 30 октября пережило пять проверок санстанции, две проверки МЧС.





За пять дней кафе уже трижды закрывали и давление продолжается.





«Сейчас мы не работаем и нам нужна финансовая помощь. Общепит – это велосипед. Пока педали крутишь, он едет. Сейчас наш велосипед остановился», - говорят в MonkeyFood.





Кафе напоминает, что раньше там никогда не просили о помощи, наоборот сами старались помогать всем нуждающимся.





«Мы всегда продвигали социальную справедливость и солидарность. Месяц бесплатно кормили сотрудников общепитов, которые потеряли работу во время COVID19, раздавали аптечки первой помощи в наших кафе, угощали горячими напитками, выражая солидарность с каждым, кто заявляет свою позицию… Но сейчас нашему проекту нужна ваша поддержка».









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