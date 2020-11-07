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Солидарность: MonkeyFood просит о помощи
Источник материала: Партизан
Веганскому кафе нужно собрать 11 тысяч 510 рублей для выплаты штрафов, которые им выписали за принципиальную гражданскую позицию.
Кафе присоединилось к Национальной забастовке и с 30 октября пережило пять проверок санстанции, две проверки МЧС.
За пять дней кафе уже трижды закрывали и давление продолжается.
«Сейчас мы не работаем и нам нужна финансовая помощь. Общепит – это велосипед. Пока педали крутишь, он едет. Сейчас наш велосипед остановился», - говорят в MonkeyFood.
Кафе напоминает, что раньше там никогда не просили о помощи, наоборот сами старались помогать всем нуждающимся.
«Мы всегда продвигали социальную справедливость и солидарность. Месяц бесплатно кормили сотрудников общепитов, которые потеряли работу во время COVID19, раздавали аптечки первой помощи в наших кафе, угощали горячими напитками, выражая солидарность с каждым, кто заявляет свою позицию… Но сейчас нашему проекту нужна ваша поддержка».
Как поддержать MonkeyFood?
Перечислить через ЕРИП (банковские услуги-банки НКФО-АльфаБанк-пополнение счета) BY11 ALFA 3014 6307 7300 4027 0000
Перечислить на карту АльфаБанк 5370 0099 8015 5875 до 09/23
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Веганскому кафе нужно собрать 11 тысяч 510 рублей для выплаты штрафов, которые им выписали за принципиальную гражданскую позицию.
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