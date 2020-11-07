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Очевидцы: в Минске Lexus протаранил 5 автомобилей. Водитель, шатаясь, ушел с места аварии

07.11.2020 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске возле аквапарка «Фристайл» Lexus протаранил пять автомобилей. Водитель с места происшествия ушел. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Авария произошла 7 ноября, около 17.00, на улице Сурганова. По словам очевидцев, Lexus влетел в пять припаркованных автомобилей, после чего водитель иномарки вместе с женщиной и ребенком ушли с места происшествия, оставив машину. Читатели предположили, что водитель был пьян, так как сильно шатался.


Также очевидцы обратили внимание на табличку «Разрешение на стоянку и проезд» Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» под лобовым стеклом Lexus.


Когда на месте аварии работали сотрудники ГАИ, очевидцы заметили женщину и ребенка, которые ранее ехали в этом Lexus. Они рассказали инспекторам, что действительно находились в автомобиле — их подвозил знакомый на тренировку сына.

Сейчас причины и обстоятельства аварии, а также личность водителя устанавливаются.





 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас причины и обстоятельства аварии, а также личность водителя устанавливаются.
 
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