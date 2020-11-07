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Volvo инвестирует в разработку собственных электродвигателей

07.11.2020 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания инвестирует в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения.


На днях компания открыла новую лабораторию по разработке электродвигателей в Шанхае, которая дополняет существующие мощности по разработке электромоторов в Гетеборге, а также современные центры по производству аккумуляторов в Китае и Швеции. Основная работа новой лаборатории будет сосредоточена на разработке электродвигателей для использования в полностью электрических и гибридных автомобилях, базирующихся на будущей модульной архитектуре SPA2.


В компании рассчитывают, что собственная разработка даст возможность инженерам Volvo дополнительно оптимизировать электродвигатели, улучшив их характеристики и усовершенствовать трансмиссию будущих батарейных моделей марки.

К 2025 году 50% глобальных продаж Volvo должны составлять электромобили, остальное — гибриды.

 
 
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Компания вкладывает значительные средства в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения.
 
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