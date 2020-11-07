|
Volvo инвестирует в разработку собственных электродвигателей
Источник материала: Tut.by
Компания инвестирует в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения.
На днях компания открыла новую лабораторию по разработке электродвигателей в Шанхае, которая дополняет существующие мощности по разработке электромоторов в Гетеборге, а также современные центры по производству аккумуляторов в Китае и Швеции. Основная работа новой лаборатории будет сосредоточена на разработке электродвигателей для использования в полностью электрических и гибридных автомобилях, базирующихся на будущей модульной архитектуре SPA2.
В компании рассчитывают, что собственная разработка даст возможность инженерам Volvo дополнительно оптимизировать электродвигатели, улучшив их характеристики и усовершенствовать трансмиссию будущих батарейных моделей марки.
К 2025 году 50% глобальных продаж Volvo должны составлять электромобили, остальное — гибриды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания вкладывает значительные средства в собственное проектирование и разработку электродвигателей для моделей Volvo следующего поколения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)