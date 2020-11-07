Лукашенко: Островецкая АЭС – шаг в будущее Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исторический день для Беларуси. Сегодня в республике на рабочую мощность вышла Белорусская АЭС, построенная по российскому проекту. Официальный запуск, при котором присутствовал президент Александр Лукашенко, приурочили ко Дню Октябрьской революции, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.

Александр Лукашенко сегодня ознакомился с самыми важными объектами станции. В частности, побывал в здании турбины, в учебно-тренировочном центре, а также в пункте управления первого энергоблока. Там и состоялся тот самый исторический для Беларуси момент. В присутствии главы государства была увеличена мощность первого энергоблока до 400 мегаватт. Процедура заняла примерно 15 минут – это и есть запуск АЭС в работу.

В соответствии со стандартами безопасности мощность реактора будет повышаться постепенно. Первый энергоблок выйдет на промышленную эксплуатацию в начале следующего года. Запуск АЭС позволит Беларуси сократить потребление природного газа. Экономия должна составить полмиллиарда долларов ежегодно. Вместе с тем, атомная энергетика позволит расширить использование электричества для обогрева домов, а также даст стимул для развития электротранспорта. Уже сегодня в стране зарегистрировано 1200 электромобилей.

«Этот день навсегда войдет в историю. С него начинается новая страница летописи Беларуси – современной, интеллектуальной, высокотехнологичной… Островецкая АЭС – новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства… Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику», – заявил президент Беларусь Александр Лукашенко.

Собственная АЭС в стране является своеобразной фабрикой передовых технологий, которые будут внедряться в различных сферах – и в энергетике, и в промышленности, и образовании. Пока станция строилась, в белорусских вузах уже готовили для нее будущий персонал. Работники станции живут в основном в Островце, который за короткое время превратился в город атомщиков . Его население очень быстро увеличилось с восьми до двенадцати тысяч человек. В строительство жилья и объектов инфраструктуры государства уже вложило почти 500 миллионов долларов. Работа Белорусской АЭС позволит существенно укрепить энергетическую безопасность страны, которая больше других пострадала от Чернобыльской аварии.

По прогнозам специалистов, два реактора суммарной мощности 2400 мегаватт будут производить примерно 40% всей электроэнергии, которая потребляется в Беларуси.

АЭС начали строить в 2011 году. Рассматривали 15 различных вариантов для размещения станции. По параметрам безопасности лучше всего подошло именно место рядом с городом Островец. АЭС состоит из двух реакторов с максимальной степенью защиты. Энергоустановка может выдержать землетрясение, ураган, наводнение и даже падение самолета.