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Лукашенко: Островецкая АЭС – шаг в будущее Беларуси
07.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Исторический день для Беларуси. Сегодня в республике на рабочую мощность вышла Белорусская АЭС, построенная по российскому проекту. Официальный запуск, при котором присутствовал президент Александр Лукашенко, приурочили ко Дню Октябрьской революции, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.
Александр Лукашенко сегодня ознакомился с самыми важными объектами станции. В частности, побывал в здании турбины, в учебно-тренировочном центре, а также в пункте управления первого энергоблока. Там и состоялся тот самый исторический для Беларуси момент. В присутствии главы государства была увеличена мощность первого энергоблока до 400 мегаватт. Процедура заняла примерно 15 минут – это и есть запуск АЭС в работу.
В соответствии со стандартами безопасности мощность реактора будет повышаться постепенно. Первый энергоблок выйдет на промышленную эксплуатацию в начале следующего года.
Собственная АЭС в стране является своеобразной фабрикой передовых технологий, которые будут внедряться в различных сферах – и в энергетике, и в промышленности, и образовании. Пока станция строилась, в белорусских вузах уже готовили для нее будущий персонал. Работники станции живут в основном в Островце, который за короткое время
По прогнозам специалистов, два реактора суммарной мощности 2400 мегаватт будут производить примерно 40% всей электроэнергии, которая потребляется в Беларуси.
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Президент Александр Лукашенко присутствовал на официальном запуске станции. Мощность первого энергоблока достигла 400 мегаватт.
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